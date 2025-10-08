オアシスファン必見！ Amazon Musicが渋谷でポップアップ開催、限定カラーのトートやラグマットも

Photo: Simon Emmett

Amazon Musicは10月8日、イギリスのロックバンド「オアシス」の来日公演を記念し、ポップアップ体験「Amazon Music Room」を渋谷のMIYASHITA PARK内で開催すると発表した。期間は10月11日から11月2日までの期間限定となる。

90年代UKロックファンの部屋を再現、限定グッズも

会場には90年代のUKロックファンの部屋をイメージしたフォトブースを設置し、来場者はここでしか撮れない写真を撮影できる。

また、Amazon.co.jp限定カラーとなるオアシスのトートバッグやラグマットをはじめ、Tシャツ、CD、アナログ盤など、オアシスの歴史を称える数々のアイテムを展示する。トートバッグとラグマットは、2024年11月に東京で開催された「リヴ・フォーエヴァー：Oasis 30周年特別展」で発売された商品の新色となる。来場者は会場で実物を手に取ることができ、展示物に提示されたQRコードからAmazon.co.jp内のオアシス特設ページにアクセスしてオンラインでの購入が可能だ。

Amazon Musicのジャパン カントリーマネージャーであるニコラス・フォーケード氏は、「この秋、オアシスが待望の来日公演を行うにあたり、ポップアップ体験を開催し、ファンの皆さんにAmazon.co.jp限定商品をお届けできることを大変嬉しく思います。コンサートに参加する方々、またこの歴史的瞬間を祝いたいお客様にとって、特別な商品となります。彼らの音楽とともに、楽しんでいただけると嬉しく思います」とコメントしている。

さらに、Amazon Musicでは、オアシスがこれまでにライブで披露してきた楽曲を集めたプレイリスト「On Tour: Oasis Live '25」も公開しており、来日公演の予習にも最適な内容となっている。