台湾の定番ビールがAmazonで買える！ 24本セットが10％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「台湾金牌ビール（缶）330ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

「台湾金牌ビール」は、100年以上の歴史を持つ台湾最大のビール会社が製造するビールです。330ml缶24本セットが、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

過去価格6,731円のところ、10％オフの6,046円で販売中です。1本あたり約252円となっています。

「台湾金牌ビール（缶）」の特徴

Amazon商品ページより

「台湾金牌ビール」は、台湾最大のビール会社「Taiwan Tabacco & Liquor Corporation」が製造するビールです。商品ページでは、モンドセレクション最高金賞を受賞したビールと紹介されています。

味わいについては、滑らかでありながら爽快でキレの良い味わいとされ、苦みはほとんどなく軽くて飲みやすいビールとしています。

アルコール度数は5％です。内容量は330mlで、24本入りとなっています。

まとめ：台湾ビールを箱でストックするチャンス！

「台湾金牌ビール」330ml×24本が、過去価格6,731円から10％オフの6,046円でAmazonタイムセールに登場しています。1本あたり約252円で、24本をまとめて購入できます。

台湾ビールを自宅にストックしておきたい人は、現在開催中のAmazonタイムセールで価格をチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。