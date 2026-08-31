豪華すぎ！ なか卯「ウニ丼」今年も　期待しちゃうよ、ゼンショーさん

丼チェーン「なか卯」は、「ウニ丼」「ウニまぐろ丼」を9月2日11時から販売します。

昨年好評の「ウニ丼」復活！ 並は価格据え置き

昨年も好評だったという、なか卯の「ウニ丼」が今年も登場します。

▲ウニ丼 小盛980円／並盛1780円／ごはん大盛1880円

濃厚なウニの旨みを存分に楽しめるという贅沢な海鮮丼。

米酢タレを合わせた国産米100％のごはんに刻み海苔を敷き、ミョウバン不使用のウニを豪快に盛り付けています。

一口頬張れば、ウニの濃厚な甘みと旨みが口いっぱいに広がり、なめらかな舌触りを最後の一口まで楽しめるとのこと。海苔の香ばしさもウニの旨みを引き立てるポイントなんだとか。

なお、「ウニ丼」の小盛980円、並盛1780円は昨年から価格据え置き。ごはん大盛は昨年の1870円から10円アップしています。

▲ウニまぐろ丼 並盛1480円／ごはん大盛1580円

同時に「ウニまぐろ丼」も販売。粗めにたたいた旨みのあるまぐろたたきと、濃厚な甘みのウニの両方を楽しめる海鮮丼です。

いずれも持ち帰り可能です。

なか卯のウニ、けっこうおいしいんだよね……

「ウニ丼」の並盛は1780円。チェーンでいただくには、少し身構えてしまう価格です。でも、高級食材のイメージがあるウニをたっぷり楽しめると思うと、決してべらぼうに高いわけでもありません。

実はなか卯のウニ、過去の評判を見てもなかなか好評なんですよね。ナベコも以前、なか卯のウニを使った海鮮丼を食べましたが、ウニは濃厚でなおかつ気になる臭みはなく、想像以上に満足度が高かった記憶があります。

なか卯を展開するのはゼンショーグループ。グループには回転寿司チェーン「はま寿司」などもあります。大手ならではの調達力が、なか卯の海鮮メニューにも活かされているのでは……なんて、つい期待してしまいます。ゼンショーさん、今年のウニも期待していいんですよね？

とにもかくにも、今年も「ウニ丼」が登場。食欲の秋、自分を鼓舞するご褒美にも、豪快にかっこんでみたいです。



※店舗によって価格が異なることがある

※記事中の価格は税込み



・発売日：2026年9月2日

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