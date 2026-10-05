おあげを食べたい夜に！ 「どん兵衛 きつねうどん（東）」12個入りが31％オフ

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「どん兵衛 きつねうどん（東） 96g×12個」がAmazonでセール販売中！

東日本向けに仕立てたカップ麺「どん兵衛 きつねうどん（東） 96g×12個」が、Amazonでセール対象となっています。

参考価格3,274円のところ、31％オフの2,271円で販売中です。1個あたり約189円となっています。

「どん兵衛 きつねうどん（東）」の特徴

Amazon商品ページより

日清食品「どん兵衛 きつねうどん（東） 96g×12個」は、東日本向けの商品で、麺、つゆ、おあげ、七味を東日本向けに仕立てています。うどんは、もっちりとしたつるみのある麺を使用しています。

つゆには東日本向けのカツオと昆布を用いただしを使い、しょうゆを加えた味わい深いつゆに仕上げています。具材には丸大豆100％のおあげを使用しています。

別添の「彩り七味」は赤唐辛子を利かせたタイプで、しょうゆの風味を引き立てるとしています。調理に必要なお湯の目安量は410mlで、熱湯を入れて5分で食べられます。

まとめ：東日本のどん兵衛をまとめてストック！

「どん兵衛 きつねうどん（東）」12個セットが、参考価格3,274円から31％オフの2,271円でセール中です。1個あたり約189円で、東日本向けのきつねうどんをまとめて用意できます。

カップうどんをストックしておきたい人は、Amazonでセール価格になっているこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。