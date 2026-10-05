アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第186回
おあげを食べたい夜に！ 「どん兵衛 きつねうどん（東）」12個入りが31％オフ
2026年10月05日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「どん兵衛 きつねうどん（東） 96g×12個」がAmazonでセール販売中！
東日本向けに仕立てたカップ麺「どん兵衛 きつねうどん（東） 96g×12個」が、Amazonでセール対象となっています。
参考価格3,274円のところ、31％オフの2,271円で販売中です。1個あたり約189円となっています。
「どん兵衛 きつねうどん（東）」の特徴
Amazon商品ページより
日清食品「どん兵衛 きつねうどん（東） 96g×12個」は、東日本向けの商品で、麺、つゆ、おあげ、七味を東日本向けに仕立てています。うどんは、もっちりとしたつるみのある麺を使用しています。
つゆには東日本向けのカツオと昆布を用いただしを使い、しょうゆを加えた味わい深いつゆに仕上げています。具材には丸大豆100％のおあげを使用しています。
別添の「彩り七味」は赤唐辛子を利かせたタイプで、しょうゆの風味を引き立てるとしています。調理に必要なお湯の目安量は410mlで、熱湯を入れて5分で食べられます。
まとめ：東日本のどん兵衛をまとめてストック！
「どん兵衛 きつねうどん（東）」12個セットが、参考価格3,274円から31％オフの2,271円でセール中です。1個あたり約189円で、東日本向けのきつねうどんをまとめて用意できます。
カップうどんをストックしておきたい人は、Amazonでセール価格になっているこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第185回
グルメ大盛りサイズがうれしい！ 「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」12個が21％オフ
-
第184回
グルメコーヒーを切らしたくない人へ！ 「UCCゴールドスペシャル」無糖1L×12本が安い
-
第183回
グルメおやつ棚をピザポテトで埋め尽くせ！ 「ピザポテトBIG」12袋が644円オフ
-
第182回
グルメガッツリ食べたい日に備えよう！ 「日清焼そばU.F.O. 大盛」12個が807円オフ
-
第181回
グルメ毎日のコーヒー、箱買いでラクしよう！ 「ジョージア ブラック」ラベルレス24本がセール中
-
第180回
グルメほぼ半額じゃん！ 「クラフトボス バナナラテの午後3時」24本が49％オフ
-
第179回
グルメミルクを入れて飲みたい人に！ 「職人の珈琲」12本が18％オフ
-
第178回
グルメ夜食の一杯から非常食まで！ 「カップヌードル」20個がAmazonで37％オフ
-
第177回
グルメ「油そば食べたい」をいつでも解決！ 「日清デカうま」12個が582円オフ
- この連載の一覧へ