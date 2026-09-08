【本日】すき家「月見すきやき牛丼」発売！ たまごなしなら60円安い

牛丼チェーン「すき家」は、本日9月8日より「月見すきやき牛丼」「月見辛旨すきやき牛丼」を販売開始しました。



すき家の牛丼に、特製のすき焼きダレがしみ込んだ白菜、春菊、人参、しらたき、大ぶりの焼き豆腐をトッピング。すっきりした甘さのすき焼きダレを使用しています。「月見すきやき牛丼」には月に見立てたたまご付き。辛旨バージョンもあります。



また、たまごが付かない「すきやき牛丼」「辛旨すきやき牛丼」も用意されます。

▲月見すきやき牛丼

ミニ720円／並盛780円／中盛980円／大盛980円／特盛1180円／メガ1360円

▲月見辛旨すきやき牛丼

ミニ720円／並盛780円／中盛980円／大盛980円／特盛1180円／メガ1360円

▲すきやき牛丼

ミニ660円／並盛720円／中盛920円／大盛920円／特盛1120円／メガ1300円

▲辛旨すきやき牛丼

ミニ660円／並盛720円／中盛920円／大盛920円／特盛1120円／メガ1300円







●昨年より30円値上げ



お月見シーズンの期間限定商品として、昨年も登場した「月見すきやき牛丼」が今年も帰ってきました。

ただし、価格は昨年から30円アップ。昨年は並盛750円だったところ、今年は780円になっています。毎年楽しみにしている人は、価格の変化もチェックしておきたいところです。



●たまごなしなら60円お手頃



「月見すきやき牛丼」並盛は780円ですが、実はたまごが付かない「すきやき牛丼」も用意され、こちらは並盛720円。その差は60円です。

すき焼きの具材は楽しみたいけれど、たまごはなくてもいいという人なら60円お手頃に。反対に、プラス60円でたまごを付けて“月見”にできると考えることもできますね。



●「辛旨」は唐辛子×コチュジャン



甘めのすき焼きとはひと味違う「辛旨すきやき牛丼」も気になるところ。唐辛子やコチュジャンを使用し、コク深い味わいと後引く辛さに仕立てています。

こちらも、たまご付きの「月見辛旨すきやき牛丼」と、たまごなしの「辛旨すきやき牛丼」の2種類を用意。辛いものが好きな人は「辛旨」を選ぶのもよさそうです。

※記事中の価格は税込み



・発売日：2026年9月8日

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