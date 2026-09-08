【本日】すき家「月見すきやき牛丼」発売！ たまごなしなら60円安い
2026年09月08日 11時50分更新
牛丼チェーン「すき家」は、本日9月8日より「月見すきやき牛丼」「月見辛旨すきやき牛丼」を販売開始しました。
すき家の牛丼に、特製のすき焼きダレがしみ込んだ白菜、春菊、人参、しらたき、大ぶりの焼き豆腐をトッピング。すっきりした甘さのすき焼きダレを使用しています。「月見すきやき牛丼」には月に見立てたたまご付き。辛旨バージョンもあります。
また、たまごが付かない「すきやき牛丼」「辛旨すきやき牛丼」も用意されます。
▲月見すきやき牛丼
ミニ720円／並盛780円／中盛980円／大盛980円／特盛1180円／メガ1360円
▲月見辛旨すきやき牛丼
ミニ720円／並盛780円／中盛980円／大盛980円／特盛1180円／メガ1360円
▲すきやき牛丼
ミニ660円／並盛720円／中盛920円／大盛920円／特盛1120円／メガ1300円
▲辛旨すきやき牛丼
ミニ660円／並盛720円／中盛920円／大盛920円／特盛1120円／メガ1300円
●昨年より30円値上げ
お月見シーズンの期間限定商品として、昨年も登場した「月見すきやき牛丼」が今年も帰ってきました。
ただし、価格は昨年から30円アップ。昨年は並盛750円だったところ、今年は780円になっています。毎年楽しみにしている人は、価格の変化もチェックしておきたいところです。
●たまごなしなら60円お手頃
「月見すきやき牛丼」並盛は780円ですが、実はたまごが付かない「すきやき牛丼」も用意され、こちらは並盛720円。その差は60円です。
すき焼きの具材は楽しみたいけれど、たまごはなくてもいいという人なら60円お手頃に。反対に、プラス60円でたまごを付けて“月見”にできると考えることもできますね。
●「辛旨」は唐辛子×コチュジャン
甘めのすき焼きとはひと味違う「辛旨すきやき牛丼」も気になるところ。唐辛子やコチュジャンを使用し、コク深い味わいと後引く辛さに仕立てています。
こちらも、たまご付きの「月見辛旨すきやき牛丼」と、たまごなしの「辛旨すきやき牛丼」の2種類を用意。辛いものが好きな人は「辛旨」を選ぶのもよさそうです。
※記事中の価格は税込み
・発売日：2026年9月8日
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
グルメモスの月見、今年は“黄金チーズ”！ とろ～りたまごの「月見フォカッチャ」
-
グルメ寿司チェーンで「月見バーガー」！ くら寿司で今年も販売中、これ食べたい
-
グルメ餃子の王将に「秋ラーメン」！ 玉子をのせれば“月見”にもなるよ
-
グルメ【本日】ローソン「月見スイートポテトプリン」発売、“月見フィナンシェ”など続々
-
グルメたまごフライで「月見」！ とんかつ「かつ庵」58店舗で展開、これはおいしそ
-
グルメモスの「月見フォカッチャ」が変わった！ 5年目で大胆チェンジの理由
-
グルメセブンの「月見」順次スタート！ “お月様”が浮かぶ「ぜんざい」も登場
-
グルメ【本日発売】サンマルク初の「月見」がボリューム満点！ 肉厚つくね×たまご
-
グルメすき家「月見すきやき牛丼」が今年も！60円安い「すきやき牛丼」も
-
グルメ【本日発売】「月見シュー」が復活！ 昨年は完売続出、おもち入りシュークリーム
- この連載の一覧へ