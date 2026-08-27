吉野家、翌日は「300円ランチ」も可能！ 200円おトクな「あすトク」本日スタート

牛丼チェーン「吉野家」は、本日8月27日17時より、翌日の食事が200円引きになる「あすトククーポン」キャンペーンをスタートします。
夜に300円以上利用すると、翌日200円引き！
期間中、毎日17時～23時に税込300円以上利用すると、翌日に使える200円引きクーポンがレシートで発行されます。
●実施期間：8月27日17時～9月23日23時
●発行条件：17時～23時に税込300円以上利用
●利用条件：発行翌日の0時～24時、税込300円以上の会計で1枚利用可能
例えば、通常498円の「牛丼 並盛」に200円引きクーポンを使用すると298円に。300円以下で牛丼を楽しめる計算です。
なお、デリバリーはクーポン発行の対象外。テイクアウト予約のWEB決済とデリバリーではクーポンを利用できません。
200円引きってけっこう大きいですよね。期間中は毎日実施されるので、夜ご飯に吉野家食べたいって時には、その翌日お得になると覚えておきましょう。
なお本日から、吉野家の「月見」メニュー始まりました！
・関連記事：【本日】吉野家に「月見牛とじ御膳」！ “Wたまご”でご飯おかわり無料
※記事中の価格は税込み
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▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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