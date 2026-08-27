ケンタ初「ディップチキン」って？ 4ピース390円、3種から選べる

ケンタッキーフライドチキンは9月2日から、「クレイジーディップチキン」を全国の店舗で数量限定で発売します。
ソースで楽しむディップチキンが新登場！
「クレイジーディップチキン」は、KFC初となる「ソースで楽しむ」をコンセプトにしたスナックチキンで、3種類のディップソースから好きなものを選んで楽しめます。
▲クレイジーディップチキン4ピース 選べるソースつき 390円
チキンには食べ応えのある鶏むね肉の切り身を使用し、塩と胡椒をベースに味付けしています。衣はザクッとした食感で、鶏肉のゴロッとした食べ応えを組み合わせています。
選べるソースは、まろやかなコクとほどよい酸味が特徴の「KFC特製ソース」、控えめな甘さとスモーク風味の「バーベキューソース」、2種類のマスタードを使った「マスタードソース」の3種類です。
・クレイジーディップチキン4ピース 選べるソースつき 390円
クレイジーディップチキン4ピース、選べるソース1種
・クレイジーディップチキン4ピース＆ポテトセット 選べるソースつき 590円
クレイジーディップチキン4ピース、選べるソース1種、ポテト（S）
・ソースよくばりパック 選べるソース3種つき 1100円
クレイジーディップチキン、ナゲット、ポテト（S）、選べるソース3種
・KFC特製ソース 50円
・バーベキューソース 50円
・マスタードソース 50円
■期間限定でナゲット90円引き！
あわせて、9月2日～29日の期間限定で、定番商品の「ナゲット」を通常価格から90円引きで販売します。
・ナゲット5ピース 通常480円→390円
・ナゲット5ピース＆ポテトセット 通常770円→590円
ナゲット5ピース、ポテト（S）
ディップスタイルはケンタッキー初！
KFC初となる“ソースで楽しむチキン”という新たなスタイルのメニューが、3種類のディップソースとともに登場します。
チキンをたっぷりソースにつけて、3種類の味わいを食べ比べてみるのも楽しそうです。この機会にKFCへ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月2日
・終了日：2026年9月29日（ナゲット90円引き販売）
※価格は税込み表記です。
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