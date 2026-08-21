鶏天3枚ドーン！「お月見天ぷら定食」、ご飯おかわり何度でも無料だって

「天丼・天ぷら本舗 さん天」では8月20日より「お月見フェア」を開催中です。

「お月見フェア」が開催中

さん天は関西を中心に展開する天ぷらチェーン。



「お月見フェア」では、「お月見天丼」や「お月見天ぷら定食」をはじめとした、お月見メニューが登場します。

▲お月見天丼 990円

内容：お月見揚げ、鶏天３個、やきとりもも串、鶏つくね２個、さつまいも（ハーフ）、オクラ

人気のジューシーな鶏天が3枚も乗るほか、やきとりもも串や鶏つくねも乗って、鶏肉好きにはたまらない一品に。月に見立てた「お月見揚げ」に月見団子のような「鶏つくね天」でお月見気分を楽しめるとしています。



▲お月見天ぷら定食 1290円

内容：お月見揚げ、鶏天３個、やきとりもも串、鶏つくね２個、さつまいも（ハーフ）、オクラ

ご飯がセパレートの定食も用意。秋らしいさつまいもの天ぷらは、甘さとホクホクの食感がポイントだそうです。お月見揚げをご飯に乗せて、タレをかけるのもおすすめだとか。



なお、定食はご飯のおかわりが何度でも無料です。

フェアではそのほかにも、お月見天ぷら盛合せ（890円）やお月見揚げ（250円）、やきとりもも串（200円）も販売します。全てテイクアウトも可能です。

ご飯おかわり無料は嬉しすぎます

天丼・天ぷら本舗のさん天は「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに、早い・お得・熱々をコンセプトにしています。

いつでも揚げたての天丼をお値打ち価格で提供できるよう、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっているんですって。

開催中の「お月見フェア」では、見た目にもお月見気分が楽しめるラインナップですね。特に定食はご飯のおかわりが何度でも無料というのがうれしいです。



お腹いっぱい、今だけのおいしさを楽しめそうです。

（※文中の価格はすべて税込）