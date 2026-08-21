【本日から】カルビ半額！ 食べ放題までお得な11日間がきた

焼肉チェーン「安楽亭」は8月21日～31日の11日間、「安楽亭8月の肉の日祭り」を開催します。

期間中は、ファミリーカルビやファミリーロースを特別価格で提供するほか、食べ放題全コースを割引します。さらに、カルビを合計450g盛り付けた「パワーカルビ450」も登場します。

・食べ放題が最大20％オフ

プレミアムゴージャスコース 通常価格1万6500円→1万3200円 ※20％オフ

プライムコース 通常価格8008円→6806円 ※15％オフ

デラックスコース 通常価格5478円→4930円 ※10％オフ

ベーシックコース 通常価格4048円→3643円 ※10％オフ

食べ放題が全コース割引となり、プレミアムゴージャスコースはなんと20％となります。

スタッフに食べ放題クーポンの画面を提示することで割引を受けられます。なお、足立青井店、みのり台店、田無北原店、大井松田店は価格が異なります。

・ファミリーカルビ 通常638円→319円

・ファミリーロース 通常759円→429円

安楽亭の定番メニュー「ファミリーカルビ」「ファミリーロース」が特別価格となります。特に、「ファミリーカルビ」は半額の319円になります。

・パワーカルビ450 特別価格2640円

「パワーカルビ450」は、ファミリーカルビ150g、豚カルビ150g、中落ちカルビ150gの3種類を合計450g盛り付けた大皿メニューです。旨みや脂の乗り、食感が異なる3種類のカルビを味わえます。

夏の締めは肉を食べ尽くそう！

8月の「肉の日祭り」は、家族や友人と焼肉を楽しみたい人にも気になる内容です。

ファミリーカルビの半額や食べ放題の割引に加えて、450gの「パワーカルビ450」まで登場するので、この機会に安楽亭で夏の締めくくりの焼肉を楽しんでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月21日

・終了日：2026年8月31日

※価格は税込み表記です。