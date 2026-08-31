【本日から】え、そっち？ ドミノ「月見」はタルトほぼ1kg積む！ “月見団子”の代わり
2026年08月31日 16時00分更新
宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」は、「背徳月見」シリーズを本日より期間限定で展開します。
今年は、お月見団子の代わりにお月様のようなエッグタルトを積み上げる「ほぼ1ポンドお月見エッグタルト」と「ほぼ1kgお月見エッグタルト」が登場します。
さらに、月の満ち欠けをイメージした3種類の「お月見チーズソース」も販売します。
※以下、再掲載となります。
宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」は、「背徳月見」シリーズを8月31日～9月30日の期間限定で展開します。
そっち？ ドミノの月見は「エッグタルト」を積む！
今年のドミノは「背徳月見」をテーマに、お月見団子の代わりにお月様のようなエッグタルトを積み上げる「ほぼ1ポンドお月見エッグタルト」と「ほぼ1kgお月見エッグタルト」を新たに発売します。
ほぼ1ポンドはエッグタルト20個、ほぼ1kgは40個入り。それぞれピザと組み合わせず、単品で注文できます。
▲ほぼ1ポンドお月見エッグタルト 2399円
（エッグタルト20個）
サクッと香ばしいパイ生地となめらかなカスタードを組み合わせたエッグタルト。注文を受けてから店内のオーブンで焼き上げます。
▲ほぼ1kgお月見エッグタルト 4099円
（エッグタルト40個）
20個入り、40個入りともに、お月見団子を飾る「三方（さんぼう）」をイメージした特製ボックススタンドが数量限定で付属します。
スタンドを組み立て、その上に大量のエッグタルトを山のように積めば、お月見団子ならぬ“お月見エッグタルト”として楽しめるんだとか。
「月」のような3種のチーズソース
さらに、月の満ち欠けをイメージした3種類の「お月見チーズソース」も登場。チェダー、チェダー＆カマンベール、カマンベールとそれぞれ異なる味わいで、ピザを“月につける”ようにディップして楽しめます。
▲お月見ダブルチーズソース 799円
▲とろうまチェダーチーズソース 799円
▲とろうまカマンベールチーズソース 799円
「とろうまチェダーチーズソース」は新月、「お月見ダブルチーズソース」は半月、「とろうまカマンベールチーズソース」は満月をイメージしています。
また、お月見チーズソースとピザを組み合わせたセットも登場。さらに、ピザ1枚、チーズソース1個、エッグタルト20個をまとめた「お月見フルコースセット」も用意されます。
●お月見チーズソースセット（ピザ1枚＋チーズソース1個）
デリバリー2399円～／持ち帰り1899円～
●お月見チーズソースセット（ピザ2枚＋チーズソース1個）
デリバリー3699円～／持ち帰り2899円～
●お月見フルコースセット（ピザ1枚＋チーズソース1個＋ほぼ1ポンドお月見エッグタルト）
デリバリー3899円～／持ち帰り3099円～
「月見だんご」をタルトで表現
その発想はなかった
月見グルメというと、王道はたまごで月を表現したもの。最近ではおもちやパイナップルなど変化球も出てきましたが、まさか月ではなく、お供え物の「月見団子」にフィーチャーするとは意表を突かれました。しかも団子ならぬエッグタルト！
実はエッグタルト自体はドミノの定番サイドメニューで、通常は3個入り。今回はそれを20個、40個という大ボリュームにして“月見化”しています。
人が集まる機会なら、ピザと一緒にスイーツまでシェアできて楽しそう。今年の月見、こんな変化球に乗っかってみるのも？
※記事中の価格は税込み
・開始日：2026年8月31日
・終了日：2026年9月30日
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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