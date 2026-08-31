【本日から】え、そっち？ ドミノ「月見」はタルトほぼ1kg積む！ “月見団子”の代わり

宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」は、「背徳月見」シリーズを本日より期間限定で展開します。

今年は、お月見団子の代わりにお月様のようなエッグタルトを積み上げる「ほぼ1ポンドお月見エッグタルト」と「ほぼ1kgお月見エッグタルト」が登場します。

さらに、月の満ち欠けをイメージした3種類の「お月見チーズソース」も販売します。

※以下、再掲載となります。

宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」は、「背徳月見」シリーズを8月31日～9月30日の期間限定で展開します。

そっち？ ドミノの月見は「エッグタルト」を積む！

今年のドミノは「背徳月見」をテーマに、お月見団子の代わりにお月様のようなエッグタルトを積み上げる「ほぼ1ポンドお月見エッグタルト」と「ほぼ1kgお月見エッグタルト」を新たに発売します。

ほぼ1ポンドはエッグタルト20個、ほぼ1kgは40個入り。それぞれピザと組み合わせず、単品で注文できます。

▲ほぼ1ポンドお月見エッグタルト 2399円

（エッグタルト20個）

サクッと香ばしいパイ生地となめらかなカスタードを組み合わせたエッグタルト。注文を受けてから店内のオーブンで焼き上げます。

▲ほぼ1kgお月見エッグタルト 4099円

（エッグタルト40個）

20個入り、40個入りともに、お月見団子を飾る「三方（さんぼう）」をイメージした特製ボックススタンドが数量限定で付属します。

スタンドを組み立て、その上に大量のエッグタルトを山のように積めば、お月見団子ならぬ“お月見エッグタルト”として楽しめるんだとか。

「月」のような3種のチーズソース

さらに、月の満ち欠けをイメージした3種類の「お月見チーズソース」も登場。チェダー、チェダー＆カマンベール、カマンベールとそれぞれ異なる味わいで、ピザを“月につける”ようにディップして楽しめます。

▲お月見ダブルチーズソース 799円

▲とろうまチェダーチーズソース 799円

▲とろうまカマンベールチーズソース 799円

「とろうまチェダーチーズソース」は新月、「お月見ダブルチーズソース」は半月、「とろうまカマンベールチーズソース」は満月をイメージしています。

また、お月見チーズソースとピザを組み合わせたセットも登場。さらに、ピザ1枚、チーズソース1個、エッグタルト20個をまとめた「お月見フルコースセット」も用意されます。

●お月見チーズソースセット（ピザ1枚＋チーズソース1個）

デリバリー2399円～／持ち帰り1899円～

●お月見チーズソースセット（ピザ2枚＋チーズソース1個）

デリバリー3699円～／持ち帰り2899円～

●お月見フルコースセット（ピザ1枚＋チーズソース1個＋ほぼ1ポンドお月見エッグタルト）

デリバリー3899円～／持ち帰り3099円～

「月見だんご」をタルトで表現

その発想はなかった

月見グルメというと、王道はたまごで月を表現したもの。最近ではおもちやパイナップルなど変化球も出てきましたが、まさか月ではなく、お供え物の「月見団子」にフィーチャーするとは意表を突かれました。しかも団子ならぬエッグタルト！

実はエッグタルト自体はドミノの定番サイドメニューで、通常は3個入り。今回はそれを20個、40個という大ボリュームにして“月見化”しています。

人が集まる機会なら、ピザと一緒にスイーツまでシェアできて楽しそう。今年の月見、こんな変化球に乗っかってみるのも？

※記事中の価格は税込み



・開始日：2026年8月31日

・終了日：2026年9月30日

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！