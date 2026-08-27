ヌテラも食べ放題！ マジか……ギルティすぎる焼肉の“背徳グルメ”

焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は8月27日から、秋フェア「背徳ギルティグルメ」を全店で開催します。11月18日までの期間限定です。
ヌテラを使った“悪魔的スイーツ”も
今回のフェアでは食欲の秋に向けて、“カロリーを忘れて思い切り楽しみたくなる”メニューを集めたとしています。
じゅうじゅうカルビでは、焼肉食べ放題コースを提供しており、フェアメニューは対象コースで食べ放題で楽しめます。また、単品でも注文できます。
注目はスイーツメニューです。
▲ミニマリトッツォ with ヌテラ
単品で注文する場合：440円
対象コース：じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
ヘーゼルナッツ入りココアスプレッド「ヌテラ」を使用した、かわいらしいサイズのマリトッツォ。スプーンで好みの量のヌテラをのせて楽しめます。
このほかにも、ヌテラを使用したスイーツをラインアップします。
●チョコバナナのパウンドケーキ with ヌテラ
単品で注文する場合：385円
対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
●バニラアイス＆ショコラジュエル with ヌテラ
単品で注文する場合：275円
対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
●焼きマシュマロ with ヌテラ
単品で注文する場合：165円
対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
●フライドポテト with ヌテラ
単品で注文する場合：440円
対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
3種類の“背徳な味付け”で肉を楽しむ
焼肉メニューでは、「幸せの柔らかカルビ」と「“ぷりっぷり”鶏せせり」を、「超ガリバタ」「はちみつ＆黒胡椒」「チーズソース」の3種類の味付けで用意します。
▲幸せの柔らかカルビ ～超ガリバタ～
単品で注文する場合：440円
対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
ニンニクと濃厚なバターのコクを合わせた特製ダレで楽しむ一品です。
▲幸せの柔らかカルビ ～チーズソース～
単品で注文する場合：440円
対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
焼きたてのお肉を濃厚なチーズソースにディップして味わいます。
食欲をブーストする“禁断の逸品”
焼肉と一緒に楽しみたいサイドメニューも登場します。
▲にんにくのホイル焼き
単品で注文する場合：330円
対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
網の上でホクホクになるまで焼き上げて楽しむ、焼肉のお供の定番メニュー。
▲唐揚げ ～にんにくマヨ！～
単品で注文する場合：440円
対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
唐揚げは、こってりとした「にんにくマヨ」と「ザクザクスパイス」の2種類を用意します。
炭水化物のオンパレード！ 麺＆ご飯も
さらに、ご飯や麺を使った“背徳感”のあるメニューもそろいます。
▲焼肉屋のライスバーガー
単品で注文する場合：550円
対象コース：じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
お肉やキムチ、ナムルなど、好きな具材を自由に挟んでオリジナルのライスバーガーを作れます。
▲石焼にんにくマヨめし
単品で注文する場合：550円
対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
ホクホクのニンニクがごろごろ入った石焼ご飯。ガリマヨを合わせた、にんにく好きにはたまらない仕立てです。
▲白いカレーうどん
単品で注文する場合：440円
対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
「どう見てもスイーツなのに、ガチのカレーうどんだった件。」をキャッチコピーにした、見た目と味のギャップが特徴の一品です。
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このほか、「トマトとにんにくの石焼スパゲッティ」「トマトカレーラーメン」なども登場。スイーツから肉、唐揚げ、にんにく、ご飯、麺まで、“背徳”をテーマにしたメニューを食べ放題で楽しめる秋フェアです。
ギルティに染まりたい人は注目！
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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