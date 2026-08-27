ヌテラも食べ放題！ マジか……ギルティすぎる焼肉の“背徳グルメ”

焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は8月27日から、秋フェア「背徳ギルティグルメ」を全店で開催します。11月18日までの期間限定です。

ヌテラを使った“悪魔的スイーツ”も

今回のフェアでは食欲の秋に向けて、“カロリーを忘れて思い切り楽しみたくなる”メニューを集めたとしています。

じゅうじゅうカルビでは、焼肉食べ放題コースを提供しており、フェアメニューは対象コースで食べ放題で楽しめます。また、単品でも注文できます。

注目はスイーツメニューです。

▲ミニマリトッツォ with ヌテラ

単品で注文する場合：440円

対象コース：じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

ヘーゼルナッツ入りココアスプレッド「ヌテラ」を使用した、かわいらしいサイズのマリトッツォ。スプーンで好みの量のヌテラをのせて楽しめます。

このほかにも、ヌテラを使用したスイーツをラインアップします。

●チョコバナナのパウンドケーキ with ヌテラ

単品で注文する場合：385円

対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

●バニラアイス＆ショコラジュエル with ヌテラ

単品で注文する場合：275円

対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

●焼きマシュマロ with ヌテラ

単品で注文する場合：165円

対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

●フライドポテト with ヌテラ

単品で注文する場合：440円

対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

3種類の“背徳な味付け”で肉を楽しむ

焼肉メニューでは、「幸せの柔らかカルビ」と「“ぷりっぷり”鶏せせり」を、「超ガリバタ」「はちみつ＆黒胡椒」「チーズソース」の3種類の味付けで用意します。

▲幸せの柔らかカルビ ～超ガリバタ～

単品で注文する場合：440円

対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

ニンニクと濃厚なバターのコクを合わせた特製ダレで楽しむ一品です。

▲幸せの柔らかカルビ ～チーズソース～

単品で注文する場合：440円

対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

焼きたてのお肉を濃厚なチーズソースにディップして味わいます。

食欲をブーストする“禁断の逸品”

焼肉と一緒に楽しみたいサイドメニューも登場します。

▲にんにくのホイル焼き

単品で注文する場合：330円

対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

網の上でホクホクになるまで焼き上げて楽しむ、焼肉のお供の定番メニュー。

▲唐揚げ ～にんにくマヨ！～

単品で注文する場合：440円

対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

唐揚げは、こってりとした「にんにくマヨ」と「ザクザクスパイス」の2種類を用意します。

炭水化物のオンパレード！ 麺＆ご飯も

さらに、ご飯や麺を使った“背徳感”のあるメニューもそろいます。

▲焼肉屋のライスバーガー

単品で注文する場合：550円

対象コース：じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

お肉やキムチ、ナムルなど、好きな具材を自由に挟んでオリジナルのライスバーガーを作れます。

▲石焼にんにくマヨめし

単品で注文する場合：550円

対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

ホクホクのニンニクがごろごろ入った石焼ご飯。ガリマヨを合わせた、にんにく好きにはたまらない仕立てです。

▲白いカレーうどん

単品で注文する場合：440円

対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

「どう見てもスイーツなのに、ガチのカレーうどんだった件。」をキャッチコピーにした、見た目と味のギャップが特徴の一品です。



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このほか、「トマトとにんにくの石焼スパゲッティ」「トマトカレーラーメン」なども登場。スイーツから肉、唐揚げ、にんにく、ご飯、麺まで、“背徳”をテーマにしたメニューを食べ放題で楽しめる秋フェアです。



ギルティに染まりたい人は注目！





※記事中の価格は税込み

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