くら寿司「最低110円」に値下げ！ サーモンなど33品目は120円に

寿司チェーン「くら寿司」は9月4日から、一部の寿司メニューの価格を改定します。

最低価格は115円→110円、ただし33品目は値上げ

現在、最低価格が115円の店舗では、9月4日から最低価格を110円に引き下げます。店舗によって現在の最低価格が異なり、それぞれ以下のように変更します。



（店舗ごとの最低価格）

・115円→110円

・120円→115円

・130円→125円

・150円→145円

「熟成びんちょうまぐろ」「ねぎまぐろ」「たまご焼き」「ハンバーグ」「コーン」などは、これまでより求めやすい110円に改定します。

一方で、現在115円で販売している「サーモン」「ゆず塩かつおたたき」「生えび」「大葉松いか」「赤貝」など、33品目については、120円に値上げします。



なお、自社セントラルキッチンで熟成加工を施した看板商品「熟成まぐろ」は、現在の120円から価格を据え置きます。

さらに同日より、1皿で2種類のネタを楽しめる“相盛り”商品を新たに販売します。「サーモン」と「えび」、「熟成びんちょうまぐろ」「たまご焼き」といった人気ネタを組み合わせた商品で、最低価格の110円で用意されます。

※記事中の価格は税込み

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