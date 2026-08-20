くら寿司「最低110円」に値下げ！ サーモンなど33品目は120円に

寿司チェーン「くら寿司」は9月4日から、一部の寿司メニューの価格を改定します。
最低価格は115円→110円、ただし33品目は値上げ
現在、最低価格が115円の店舗では、9月4日から最低価格を110円に引き下げます。店舗によって現在の最低価格が異なり、それぞれ以下のように変更します。
（店舗ごとの最低価格）
・115円→110円
・120円→115円
・130円→125円
・150円→145円
「熟成びんちょうまぐろ」「ねぎまぐろ」「たまご焼き」「ハンバーグ」「コーン」などは、これまでより求めやすい110円に改定します。
一方で、現在115円で販売している「サーモン」「ゆず塩かつおたたき」「生えび」「大葉松いか」「赤貝」など、33品目については、120円に値上げします。
なお、自社セントラルキッチンで熟成加工を施した看板商品「熟成まぐろ」は、現在の120円から価格を据え置きます。
さらに同日より、1皿で2種類のネタを楽しめる“相盛り”商品を新たに販売します。「サーモン」と「えび」、「熟成びんちょうまぐろ」「たまご焼き」といった人気ネタを組み合わせた商品で、最低価格の110円で用意されます。
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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