【本日】吉野家に「月見牛とじ御膳」！ “Wたまご”でご飯おかわり無料

牛丼チェーン「吉野家」は、本日8月27日より「月見牛とじ御膳」「月見牛とじ丼」を販売開始します。
吉野家の月見は「とじたま」＋「のせたま」
秋の期間限定メニューとして「月見」2品が登場。いずれも玉子でとじた「牛とじ」に、さらに別添えの玉子を添えた“W月見”が特徴です。
▲月見牛とじ御膳
店内798円／テイクアウト784円
牛肉と玉ねぎを甘辛いたれで煮込み、玉子でとじた熱々の「牛とじ」に、玉子を添えた御膳メニュー。別添えの玉子は牛とじに絡めてもよし、ご飯にかけてもよしと、好みの食べ方で楽しめます。御膳のご飯は増量・おかわり無料です。
▲月見牛とじ丼
店内699円／テイクアウト686円
「牛とじ」をご飯の上に盛り付け、さらに玉子を添えた「月見牛とじ丼」も用意。牛肉のうまみと玉子のまろやかさ、甘辛いたれがご飯とよく合うとしています。
いずれもテイクアウト可能。ただし、「月見牛とじ御膳」のテイクアウトにはみそ汁と漬物が付きません。
秋のお楽しみ！ 吉野家の「月見」は2019年から
吉野家の月見は2019年にスタート。2023年は鶏卵供給の関係で販売が見送られましたが、2024年に復活し、昨年2025年にも販売されています。
吉野家の月見といえば、牛肉を玉子でとじたうえに、さらに玉子を添える玉子リッチなスタイル。今年も「とじたま」と「のせたま」の“W月見”で楽しめます。
200円引きは大きい！ 「あすトククーポン」も本日スタート
さらに、本日8月27日17時からは「あすトククーポン」キャンペーンもスタートします。
9月23日までの期間中、毎日17時～23時に税込300円以上利用すると、翌日限定で使える200円引きクーポンがレシートで発行されます。
200円引きはなかなか大きい！ 例えば夜に「月見牛とじ御膳」を食べてクーポンをもらえば、翌日は通常498円の牛丼並盛を298円で購入できます。
月見を楽しんだ翌日は、300円以下で牛丼ランチ。こちらのキャンペーンもあわせて注目です。
※記事中の価格は税込み
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▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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