めっちゃそそる！ びっくりドンキー「月見バーグ」 卵黄×ポテトなどたまらん組み合わせ
2026年08月20日 10時35分更新
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、「てりたまマヨバーグディッシュ」をはじめとした月見メニューを8月26日から期間限定で販売します。
今年も「月見ハンバーグ」登場
「日本の秋に、月見ハンバーグ。」と題した秋恒例のフェア。今年も、まんまるのお月様に見立てた「卵黄＆たまごサラダ」や「卵黄＆マッシュポテト」などをのせたメニューが登場します。
今年は2種類のバーグディッシュとサイドメニュー1品をラインアップします。
▲てりたまマヨバーグディッシュ
S 1500円／M 1690円／L 2000円
黒みりんを使用したオリジナルのてりやきソースを合わせたバーグディッシュ。甘辛い味わいとまろやかなコクが特徴で、卵黄とたまごサラダを混ぜて楽しめるとしています。
▲ベーコンエッグベネバーグディッシュ
S 1500円／M 1690円／L 2000円
ハンバーグにベーコン、マッシュポテト、オランデーズ風ソース、卵黄を組み合わせた食べ応えのある一品。オランデーズ風ソースとハンバーグソースは、ご飯とも相性がよいといいます。
▲てりたまマヨポテト
820円
揚げたてのフライドポテトに、甘辛いオリジナルてりやきソースとマヨネーズを加え、卵黄とたまごサラダをトッピング。おつまみにもぴったりという一品です。
卵黄のせバーグってうれしい！
秋の定番となった「月見」メニュー。ハンバーガーチェーンが先駆けですが、ここ数年はさまざまなジャンルの飲食チェーンで見かけるようになりました。
月見というと目玉焼きをのせるところも多いですが、卵黄をのせてくれるのがびっくりドンキーならでは。しかも、たまごサラダやマッシュポテトも添えられていて、そそる感じ抜群です。
さらに「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」は、単に“たまごをのせた月見”にとどまらず、オランデーズ風ソースやベーコンを合わせた洋風アレンジ。ナベコ的にも超気になる一品です。
これはシーズン中に逃さずに食べたい！
・発売日：2026年8月26日
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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