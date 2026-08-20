めっちゃそそる！ びっくりドンキー「月見バーグ」 卵黄×ポテトなどたまらん組み合わせ

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、「てりたまマヨバーグディッシュ」をはじめとした月見メニューを8月26日から期間限定で販売します。

今年も「月見ハンバーグ」登場

「日本の秋に、月見ハンバーグ。」と題した秋恒例のフェア。今年も、まんまるのお月様に見立てた「卵黄＆たまごサラダ」や「卵黄＆マッシュポテト」などをのせたメニューが登場します。

今年は2種類のバーグディッシュとサイドメニュー1品をラインアップします。

▲てりたまマヨバーグディッシュ

S 1500円／M 1690円／L 2000円

黒みりんを使用したオリジナルのてりやきソースを合わせたバーグディッシュ。甘辛い味わいとまろやかなコクが特徴で、卵黄とたまごサラダを混ぜて楽しめるとしています。

▲ベーコンエッグベネバーグディッシュ

S 1500円／M 1690円／L 2000円

ハンバーグにベーコン、マッシュポテト、オランデーズ風ソース、卵黄を組み合わせた食べ応えのある一品。オランデーズ風ソースとハンバーグソースは、ご飯とも相性がよいといいます。

▲てりたまマヨポテト

820円



揚げたてのフライドポテトに、甘辛いオリジナルてりやきソースとマヨネーズを加え、卵黄とたまごサラダをトッピング。おつまみにもぴったりという一品です。

卵黄のせバーグってうれしい！

秋の定番となった「月見」メニュー。ハンバーガーチェーンが先駆けですが、ここ数年はさまざまなジャンルの飲食チェーンで見かけるようになりました。

月見というと目玉焼きをのせるところも多いですが、卵黄をのせてくれるのがびっくりドンキーならでは。しかも、たまごサラダやマッシュポテトも添えられていて、そそる感じ抜群です。

さらに「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」は、単に“たまごをのせた月見”にとどまらず、オランデーズ風ソースやベーコンを合わせた洋風アレンジ。ナベコ的にも超気になる一品です。

これはシーズン中に逃さずに食べたい！



・発売日：2026年8月26日

※記事中の価格は税込み

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