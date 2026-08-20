ケンタ、990円の「生誕祭」！ 3週間限定のおトクパック

ケンタッキーフライドチキンでは「カーネル生誕祭パック」を、8月26日～9月15日の期間限定で販売します。
カーネル生誕祭！ 290円おトクなパック
9月9日はケンタッキー・フライド・チキン（KFC）の創業者であるカーネル・サンダース氏の誕生日。この日にちなんで、「カーネル生誕祭パック」が登場します。
▲カーネル生誕祭パック 990円
内容：オリジナルチキン3ピース、カーネルクリスピー1ピース
KFCの看板メニューである、11種類のハーブ＆スパイスで味付けした「オリジナルチキン」3ピースと、人気サイドメニュー「カーネルクリスピー」1ピースをセットにした商品。単品積み上げ価格1280円のところ、290円おトクに楽しめます。
さらに、「カーネル生誕祭パック」を購入すると、「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー(S)」2個を、それぞれ390円で追加できます。
3週間限定、カーネルありがとう！
チキンとサイドが合わせて4個入っていて、2、3人で楽しめそうなボリューム感。個人的には、ちょっと張り切ってひとりじめしたくなる内容です。4個いけるかな・・・・・・。
おトクな「カーネル生誕祭パック」は3週間限定販売。セール商品としては、販売期間が長いですね！ カーネル・サンダース氏を祝いながら、おトクに楽しんじゃおう！
・開始日：2026年8月26日
・終了日：2026年9月15日
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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