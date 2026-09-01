すき家「月見すきやき牛丼」が今年も！60円安い「すきやき牛丼」も

牛丼チェーン「すき家」は、「月見すきやき牛丼」「月見辛旨すきやき牛丼」を9月8日9時から販売します。

すき家の「月見すきやき牛丼」今年も！

お月見シーズンの期間限定商品として、昨年も登場した「月見すきやき牛丼」が登場します。なお、去年より30円値上げしています。

▲月見すきやき牛丼

ミニ720円／並盛780円／中盛980円／大盛980円／特盛1180円／メガ1360円

すき家の牛丼に、特製のすき焼きダレがしみ込んだ白菜、春菊、人参、しらたき、大ぶりの焼き豆腐をトッピング。

すき焼きダレはすっきりとした甘さに仕上げたということで、牛丼の旨みを引き立てるといいます。さらに、月に見立てたたまごを加えることでまろやかさがプラスされ、よりすき焼きらしい味わいを楽しめるとうたいます。

▲月見辛旨すきやき牛丼

ミニ720円／並盛780円／中盛980円／大盛980円／特盛1180円／メガ1360円

あわせて、唐辛子やコチュジャンをきかせた「月見辛旨すきやき牛丼」も販売。

コク深い味わいと後引く辛さが特徴の“辛旨”なすき焼き具材を牛丼にのせ、たまごを組み合わせて楽しめるといいます。

たまごなしの「すきやき牛丼」も

また、たまごが付かない「すきやき牛丼」「辛旨すきやき牛丼」も用意されます。

▲すきやき牛丼

ミニ660円／並盛720円／中盛920円／大盛920円／特盛1120円／メガ1300円

▲辛旨すきやき牛丼

ミニ660円／並盛720円／中盛920円／大盛920円／特盛1120円／メガ1300円

「月見」メニューと通常版の価格差は全サイズ60円ですよ。

あれ、石原さとみさんのビジュアル昨年と同じ？

ちなみに、今回の「月見すきやき牛丼」のビジュアルを見て「なんだか見覚えがある」と思ったら、あれ、昨年とほぼ同じ。

イメージキャラクターの石原さとみさんが月を見上げているカットは昨年と同じものが使われているように見えます。月の位置がちょっと変わっているのかな？

毎年帰ってくる「月見すきやき牛丼」とともに、この石原さんの“月見姿”もすき家の秋の定番になっていくのでしょうか。そんなこともちょっと気になっちゃいました。

※記事中の価格は税込み



・発売日：2026年9月8日

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