やったね！ 餃子の王将「生ビール」2杯目から100円引き！ 本日スタート

中華食堂チェーン「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は、本日9月1日から「生ビール乾杯キャンペーン」を開催します。期間は9月30日まで。
期間中、「生ビール（中）」（スーパードライ）を注文すると、1人につき2杯目以降が1杯目の税込価格から100円引きになります。なお、2杯目だけではなく、3杯目以降も100円引きの対象となります。
「生ビール（中）」（スーパードライ）の通常価格は西日本と東日本とで異なります。
●東日本：1杯目528円→2杯目以降428円
●西日本：1杯目451円→2杯目以降351円
※「GYOZA OHSHO」「Expressアトレ秋葉原店」は価格が異なります。
まだまだ暑さが続く9月。餃子など中華をつまみに、冷えた生ビールをガンガン楽しみたいですね！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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