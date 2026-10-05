アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第185回
大盛りサイズがうれしい！ 「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」12個が21％オフ
2026年10月05日 19時00分更新
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「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン 117g×12個」がAmazonでセール販売中！
東洋水産の「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」12個入りのセットがAmazonでセール対象となっています。
参考価格2,266円のところ、21％オフの1,801円で販売中です。1個あたりの価格は約150円です。
「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」の特徴
Amazon商品ページより
「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」は、肉入りワンタンや鶏挽肉、コーン、ねぎを具材に使用した大盛カップラーメンです。
チキン・ポークエキスをベースに、たまねぎの甘みを利かせたスタンダードな醤油味のスープが特徴です。具材には肉入りワンタン、鶏挽肉、コーン、ねぎを使用しています。
麺はなめらかで歯切れがよく、弾力のある食感が特徴といいます。麺の重量は大盛りの80gで、熱湯を注いで3分で完成します。
常温保存が可能で、ランチや夜食、間食などの食事にも利用できます。キャンプや登山、釣りなどのアウトドアシーンでも、お湯を注ぐだけで手軽に食べられる商品です。
まとめ：大盛カップラーメンをまとめ買いするチャンス！
「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」12個セットが、参考価格2,266円から21％オフの1,801円でセール中です。1個あたり約150円で、大盛ラーメンをまとめてストックできます。
忙しい日のランチや小腹がすいたときの夜食用に、カップラーメンを常備しておきたい人にもぴったり。Amazonでセール価格になっているこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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