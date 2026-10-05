大盛りサイズがうれしい！ 「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」12個が21％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン 117g×12個」がAmazonでセール販売中！

東洋水産の「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」12個入りのセットがAmazonでセール対象となっています。

参考価格2,266円のところ、21％オフの1,801円で販売中です。1個あたりの価格は約150円です。

「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」の特徴

Amazon商品ページより

「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」は、肉入りワンタンや鶏挽肉、コーン、ねぎを具材に使用した大盛カップラーメンです。

チキン・ポークエキスをベースに、たまねぎの甘みを利かせたスタンダードな醤油味のスープが特徴です。具材には肉入りワンタン、鶏挽肉、コーン、ねぎを使用しています。

麺はなめらかで歯切れがよく、弾力のある食感が特徴といいます。麺の重量は大盛りの80gで、熱湯を注いで3分で完成します。

常温保存が可能で、ランチや夜食、間食などの食事にも利用できます。キャンプや登山、釣りなどのアウトドアシーンでも、お湯を注ぐだけで手軽に食べられる商品です。

まとめ：大盛カップラーメンをまとめ買いするチャンス！

「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」12個セットが、参考価格2,266円から21％オフの1,801円でセール中です。1個あたり約150円で、大盛ラーメンをまとめてストックできます。

忙しい日のランチや小腹がすいたときの夜食用に、カップラーメンを常備しておきたい人にもぴったり。Amazonでセール価格になっているこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。