ほっともっと「とりかつ」6個入りBOX！ タルタルたっぷり、おつまみにも

持ち帰り弁当の「ほっともっと」は、「とりかつタル弁当」2種を9月1日に発売します。

とりかつ×タルタルの新弁当

しっとりとやわらかな鶏むね肉を使用し、サクっと軽やかな食感に仕上げたという「とりかつ」が主役。

濃厚ソースと、まろやかなコクが特長のタルタルソースで楽しめます。「とりかつ」3個入りと5個入りの2種を用意。

▲濃厚ソースとタルタルで味わう！ 3コ入りとりかつタル弁当

610円～

▲濃厚ソースとタルタルで味わう！ 5コ入りとりかつタル弁当

780円～

甘みと酸味のバランスが取れたソースと、クリーミーなタルタルソースが相性よく重なり、最後まで飽きることなく楽しめるんだとか。

とりかつだけのBOXも

また、「6コ入りとりかつタルBOX」も発売されます。

▲6コ入りとりかつタルBOX 870円

シェアして楽しめる人気の「PARTY PACK」シリーズに加わる形です。こちらは食卓やパーティーなど様々な利用シーンが想定されています。

おつまみにいいかも！

とんかつならぬとりかつは、お弁当のおかずとしてはちょっと珍しいですよね。濃厚ソースとタルタルでごはんがばっちり進みそう。

お酒好きなナベコとしては、とりかつタルBOXを買ってきてビールのおともにいただきたいです！ サクサク衣の鶏肉のフライにタルタルって間違いないじゃないですか。

※価格は税込み

※地域・店舗によって価格が異なる

※一部店舗では商品内容が異なる場合がある



・発売日：2026年9月1日

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