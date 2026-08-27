【本日から】ステーキ3種盛りが2958円！ ステーキガスト「肉の日」29％もお安い

すかいらーくレストランツが運営する「ステーキガスト」では、本日から5日間限定で「肉の日限定メニュー」を販売します。

ステーキやハンバーグを組み合わせた対象3商品を、通常より最大29％オフの特別価格で提供します。

※以下、再掲載となります。

すかいらーくレストランツが運営する「ステーキガスト」では、8月27日～31日の5日間限定で「肉の日限定メニュー」を販売します。

ステーキガスト「肉の日」最大29％オフ！

8月29日の「肉の日」を記念した5日間限定の企画。期間中は、ステーキやハンバーグを組み合わせた対象3商品を、通常より最大29％オフの特別価格で提供します。

いずれも、ライス・パン・カレー・サラダ・スープが食べ放題になる「健康サラダバーフルセット」とドリンクバー付き。

対象メニューは以下の3品です。

▲みすじステーキ約150g＆超粗びきステーキバーグ

通常3562円→2529円

みすじステーキ約150gと、超粗びきステーキバーグを一度に楽しめる組み合わせです。

▲ステーキ満喫コンボ

通常4167円→2958円

ランドステーキ約120g、肩ロースステーキ約120g、みすじステーキ約100gを盛り合わせた、3種類のステーキを楽しめるメニューです。

▲乱切りステーキ約120g＆チキンステーキ

通常3177円→2255円

乱切りステーキ約120gとチキンステーキを組み合わせています。

なお、通常価格は各商品を単品で注文した場合の価格に、「健康サラダバーフルセット」とドリンクバーのセット価格を合算したもの。セット価格は平日ディナー（16時以降）および土日祝日の価格が基準とされています。

ステーキ食べ放題はなくなってしまったけど……

ステーキガストの「肉の日」というと、かつては毎月1回の恒例イベントとして「ステーキ食べ放題」が開催されていました。

しかしステーキ食べ放題は今年5月の開催をもって終了。

食べ放題はなくなってしまいましたが、「肉の日」のお楽しみは形を変えて継続中です。食べ放題ではないものの、対象3品はいずれもサラダバーとドリンクバー付き。肉料理とともに、ご飯やカレー、サラダなども好きなだけ楽しめます。この5日間を狙ってみては！

※記事中の価格は税込み



・開始日：2026年8月27日

・終了日：2026年8月31日

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