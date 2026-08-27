8月27日スタート
【本日から】ステーキ3種盛りが2958円！ ステーキガスト「肉の日」29％もお安い
2026年08月27日 17時00分更新
すかいらーくレストランツが運営する「ステーキガスト」では、本日から5日間限定で「肉の日限定メニュー」を販売します。
ステーキやハンバーグを組み合わせた対象3商品を、通常より最大29％オフの特別価格で提供します。
※以下、再掲載となります。
すかいらーくレストランツが運営する「ステーキガスト」では、8月27日～31日の5日間限定で「肉の日限定メニュー」を販売します。
ステーキガスト「肉の日」最大29％オフ！
8月29日の「肉の日」を記念した5日間限定の企画。期間中は、ステーキやハンバーグを組み合わせた対象3商品を、通常より最大29％オフの特別価格で提供します。
いずれも、ライス・パン・カレー・サラダ・スープが食べ放題になる「健康サラダバーフルセット」とドリンクバー付き。
対象メニューは以下の3品です。
▲みすじステーキ約150g＆超粗びきステーキバーグ
通常3562円→2529円
みすじステーキ約150gと、超粗びきステーキバーグを一度に楽しめる組み合わせです。
▲ステーキ満喫コンボ
通常4167円→2958円
ランドステーキ約120g、肩ロースステーキ約120g、みすじステーキ約100gを盛り合わせた、3種類のステーキを楽しめるメニューです。
▲乱切りステーキ約120g＆チキンステーキ
通常3177円→2255円
乱切りステーキ約120gとチキンステーキを組み合わせています。
なお、通常価格は各商品を単品で注文した場合の価格に、「健康サラダバーフルセット」とドリンクバーのセット価格を合算したもの。セット価格は平日ディナー（16時以降）および土日祝日の価格が基準とされています。
ステーキ食べ放題はなくなってしまったけど……
ステーキガストの「肉の日」というと、かつては毎月1回の恒例イベントとして「ステーキ食べ放題」が開催されていました。
しかしステーキ食べ放題は今年5月の開催をもって終了。
食べ放題はなくなってしまいましたが、「肉の日」のお楽しみは形を変えて継続中です。食べ放題ではないものの、対象3品はいずれもサラダバーとドリンクバー付き。肉料理とともに、ご飯やカレー、サラダなども好きなだけ楽しめます。この5日間を狙ってみては！
※記事中の価格は税込み
・開始日：2026年8月27日
・終了日：2026年8月31日
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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