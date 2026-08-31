【本日】ブロッコリー2kg盛り放題！ 野菜の日イベント、秋葉原のお店で

B級グルメ研究所が運営する「肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店」（東京・千代田区）では、8月31日の「野菜の日」に、ブロッコリーを最大2kgまで盛り放題できるキャンペーンを実施します。
ステーキを注文した人を対象に、通常は付け合わせとして提供されるブロッコリーを、加熱前重量で最大2kgまで好きなだけ盛れるという1日限定企画。
公式「LINE@」への会員登録が条件で、当日の登録でも対象となります。
例えば、同店の「ジューシーロッヂステーキ」（300g）は1750円。本日なら2kgまでブロッコリーが盛り放題なので、お肉と一緒にめいいっぱいのブロッコリーを楽しめます。
なお、食べ切れる範囲での利用が呼びかけられており、ブロッコリーの食べ残しが多い場合は、別途料金が発生することもあるというので注意。
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肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店
住所：東京都千代田区外神田1丁目2-3 土屋ビル1F
開催日：8月31日
※ 「ステーキロッヂ」の渋谷道玄坂店、渋谷宇田川店、池袋店、ヨドバシ秋葉原店は対象外です。
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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