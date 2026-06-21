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あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ第653回

3列シートで6人乗車も！ 極上オーディオ完備のベンツ「GLE」が家族持ちにもぶっ刺さる3つの理由

文●栗原祥光（@yosh_kurihara）　編集●ASCII

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メルセデス・ベンツ／GLE（1147万円～）

　昨年から今年にかけて、色々なメルセデスに試乗しました。価格に関係なく、お気に入りは？ と尋ねられたら、不肖は「Cクラス」と「GLE」と答えるでしょう。特にGLEは、試乗イベントでしか乗ったことがなかったので、改めて試乗車を借りて乗ったところ、試乗イベントではわからなかった、わかったことが見えてきたので、報告します！

【ベンツ「GLE」に試乗してわかったこと その1】
大きいと思っていたがここまで大きいとは思わず……

　GLEは全長4955×全幅2020×全高1795mmと、かなり大柄の3列シートモデルです。外でみると「大きいなぁ」と思いますが、乗ってみると車内が広く、誰もが「やっぱ、このくらいの大きさがないとね」と手のひら返しすることでしょう。最近はこのサイズのSUVが増えていて、実際に試乗すると「SUVは大きければ大きいほど正義」と思ったり。そんなラージサイズSUVの中で、GLEは使い勝手がよく、視界が広くて運転しやすいクルマでした。

　中でも3列目が狭いとはいえ、6人乗車ができるのもポイント。大人が座ると体育座りにはなりますが、子どもなら全然問題ナシ（身長にもよりますが）。USB充電端子やドリンクホルダーがシッカリ用意されていますから、乗車中に「充電させて」「のど乾いた」とグズることもなさそうです。実にイイではありませんか！

　子どもがいなくても、たとえば家族と親戚・友人で出かける。会社の人を乗せて営業に行くといった場合でも、この3列目は使えそう。自動車という乗り物は、購入前に想定していなかった使い方を求められることが多いので、普段は広い荷室として使え、年に数回3列目に人を乗せる。そういうシーンに3列SUVはとても都合がよく、中でもGLEは「細かいところまでよくできているなぁ」と感心するわけです。

　ということで、ルンルン気分で運転していた筆者。ですが想定内の問題が起きました。

　上の写真を御覧ください。時間貸駐車場に停めようとしたら、車庫枠ギリギリではありませんか。2mという車幅は、日本（というより都内）の車庫枠には大きすぎるのです。車庫枠が小さいと、ロック板にホイールが擦れそうになったり、隣のクルマにドアパンチしそうになったり（されそうになったり）。当然、隣のクルマが近いと車両が警告音を発します。ルンルン気分は一転してイライラMAXです。

　何が言いたいのかというと、大きなクルマを都内で乗ると、駐車枠によっては苦労が待っているということ。でも、クルマは悪くありません。悪いのは狭い駐車枠です。最近は大きなクルマが増えているので、枠を拡大してほしいですね。

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