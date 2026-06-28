補助金マジックで話題のホンダ「Super-ONE」は340万円払って買う価値はある！
5月22日の発売以来、1万台以上を受注。一時的に受注ストップしたというHondaの小型EV「Super-ONE」。とかく補助金の話が話題を集めますが、果たしてクルマそのもののデキはどうなのかを確かめてきました。
補助金だけを見ると激安
でも本当に見るべきはクルマの中身
まずは補助金の話から進めましょう。Super-ONEの車両本体価格は339万200円と、ハイブリッド車「FIT」の最上位グレード（292万9300円）より40万円も高額な車両です。ですが、国から130万円の補助金が出ますので、実質209万200円まで下がります。さらに東京都の場合は60万円の補助金が出ますので、実質149万200円。
市町村などの自治体によっては、さらに補助金が出るところも。多くの自治体は10万円前後のようなので、実質139万200円で乗れるということになります。
さらに4～5年後の車両下取り価格を140万円くらいとした残価設定ローンを組めば、車両代は実質タダ！ 正確には残価設定ローンで340万円の金利がかかるためタダではありませんが、都民を中心に人気を集めているというわけです。
「Hondaは補助金を狙って、この車を作ったんだろ？」という声を耳にします。だとしたらほぼ同じパーツを使った軽規格の「N-ONE e:」を売る必要はありませんし、Super-ONEは海外での販売も視野に入れた車です。たまたま今年、200万円近い補助金が出たという話であって、来年はどうなるかわかりません（補助金額は毎年変わるので）。
残価設定ローンが終わるであろう4～5年後に、Super-ONEの中古車が大量に出回る未来が見えている点も「タダじゃなくなるからイラネ」と消費されたようで、クルマ好きとしてはなんだか寂しいものがありました……。乗る前までは。
340万円を払ってもいいと思えるクルマ
それでは、Super-ONEは340万円の価値があるクルマなのかという点にフォーカスしたいと思います。この車両のベースはN-ONE e:や、N-VAN e:です。そこから足回りと走行モードをチューニングし、かつ車幅を拡げて普通車にしたのがSuper-ONEというワケです。
よって運転席と助手席のシートと、Googleアシスタントのインフォテインメントを標準搭載している以外は、基本的に320万円のN-ONE e:と同等。同価格帯のコンパクトカーと比べると狭くて小さいなど、「軽自動車だねぇ」と思う部分もないわけではありません。
一方で「さすがHondaの軽自動車」という部分があるのも事実。それが後席の使い勝手。Hondaといえばチルトアップで、これが観葉植物など横倒しできない荷物を収納するのに便利です。
Google搭載Honda CONNECTの使いやすさは魅力
さらに、オプションで後席に45WのPD出力可能なUSB Type-Cポートを取り付けることも可能です。移動中にノートPCの充電もできるので、これはASCII.jp的にはマストなオプションです。一方で、ライバル（？）の日産サクラにはSuper-ONEにはないAC100Vアウトレットが用意されています。これはちょっと悩ましいところです。
Google搭載Honda CONNECTディスプレーは、音声入力にも対応し使い勝手はかなりよく、一度使ったらカーナビやディスプレイオーディオには戻れません。ただ他車は大画面化が進んでいますが、Super-ONEは9インチと少し小さい印象を受けます。
340万円の価格に見合うのか。「電気自動車はガソリン車より割高感がある」という前提条件があるとはいえ、この金額だとFITの最上位グレードはもちろんのこと、インテリアに定評がある日産AURAが視野に入るわけです。それらと比べると、インテリアが微妙だと思う部分はあります。とはいえ、国からの補助金130万円を差し引いた200万円だと思うと「いいんじゃない？」とも。
往年のホットハッチが蘇る！
刺激的なスポーツモードと自然なワンペダル
Hondaのクルマといえば“走りが楽しい”もの。AセグメントEVで、スポーティーな走りを楽しみたいというニッチな要求に確実に応えてくれます。BOOSTボタンを押しての約100馬力に注目が集まりますが、オススメはSPORTモードとCITYモード。SPORTモードは64馬力ですが、セミATのような挙動と疑似的なエンジン音により、EVでも往年のMTホットハッチのような走りが楽しめます。
似たようなクルマとして、ヒョンデの「IONIQ 5N」がありますが、あちらに比べたら演出はかなり大人しくなっています。GRカローラのように、音量設定ができるとよいと思いました。そういう機能はファームウェアアップデートで何とでもなると思いますから、ぜひ検討してもらいたいところです。
もうひとつのオススメ、CITYモード。いわゆるワンペダル動作です。その動きはとても自然で、街乗りはこちらの方が圧倒的にラク。自分がSuper-ONEを購入したとして、BOOSTボタンを押して楽しむことは最初だけで、あとはCITYモードばかりになる気がします。
乗り心地はというと、かなり引き締められた足で、荒れた路面だと振動がダイレクトにやってきます。また、タイヤそのものがスポーツ系ですので、ロードノイズは結構聞こえます。ですがワインディングなどでは「いいじゃないか、楽しいじゃないか」という乗り味と気持ちよいノイズ感で、なるほどと納得。トレッド幅が広く、タイヤも軽規格のクルマが装着するサイズではないことから、高速道路も安心して走れるような気がしています。
走行面で340万円の価値があるのかというと、これは全会一致でアリ！ 前出のコンパクトカーよりも、Super-ONEの方がいいな、と心底思います。
4年後も手放せない？
親子で受け継ぎたくなる「真の価値」
「補助金が出るうちに残価設定ローンを組んで4～5年後に売却する」と計画されている方。残念ながら4年後に140万円を支払うことになるでしょう。だってクルマそのものがイイから。
Super-ONEのメインターゲットは50代の男性とのこと。ですが20代前半の男性も視野に入れているそうです。つまり親子で楽しめる車。最初はお父さんが乗って、そのまま息子に受け継ぐ。そんなクルマなのかもしれません。意外と中古、出回らないかも!? と、乗っているうちに思えてきました。それは4～5年後にわかる話。楽しみに待ちたいと思います。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
- 第657回
自動車あのジムニーノマドより小回りが利く!? 街乗りに最適すぎるスズキのEV「eビターラ」
- 第656回
自動車日本で10番目に売れている輸入車がスウェーデンのボルボ「V60」って知ってた？
- 第655回
自動車ミニバンのオラオラ顔に疲れた人へ。フランスの癒やし系、ルノー「グランカングー」という選択肢
- 第654回
自動車200万円台で狙えるアウトランダーPHEV（2代目） 現行型が出た今が大チャンス!?
- 第653回
自動車3列シートで6人乗車も！ 極上オーディオ完備のベンツ「GLE」が家族持ちにもぶっ刺さる3つの理由
- 第652回
自動車【驚愕】遺体は法律上「物」扱い!? 霊柩車が普通免許で運転できる意外すぎる理由
- 第651回
自動車【ランクル250と何が違う？】約500万円高いレクサス「GX550」に乗ってわかった“価格差の正体”
- 第650回
自動車限定70台！ トヨタ紡織が本気で作った「クラウンのシート型デスクチェア」が快適すぎて仕事にならない！
- 第649回
自動車マツダが電撃発表！ ロードスターに待望の新色と特別仕様車が追加も「ディーラーで聞いて」
- 第648回
自動車【衝撃価格】190万円台から狙える中古のレクサス「NX」をガチで推したい4つの理由