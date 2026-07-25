日産「セレナ」は上位グレード限定の“特権”に注意！ 2026年最新版の進化ポイントを解説
クルマ好き女子の矢田部です。今回は、2月にマイナーチェンジした日産のミニバン「セレナ」を紹介します。大きな変更点は、エクステリアデザインの刷新と運転支援システムのアップグレード、NissanConnectインフォテインメントシステムのブラッシュアップとなります。
この変更点と、他メーカーミニバンと比べて“矢田部が思うセレナの長所”もお伝えしていきます！
試乗車はセレナ ハイウェイスターV（プリズムホワイト／ダイヤモンドブラック2トーン）です。
|日産「セレナ」の主なスペック
|グレード
|ハイウェイスターV
|サイズ
|全長4765×全幅1715×全高1885mm
|ホイールベース
|2870mm
|車重
|1690kg
|排気量
|1997cc
|最大出力
|110kW（150PS）/6000rpm
|最大トルク
|200N･m（20.4kgf･m）/4400rpm
|乗車定員
|8人
|駆動方式
|2WD/4WD
|価格
|322万8500円（2WD）、349万4700円（4WD）
セレナの改善点 その1
グリルのデザイン変更で迫力ある顔面に！
エクステリアデザインの変化は、意外にもグリルのみ。サイドとリアは変わっていませんが、かなりイメージチェンジしています。
なお、グリルが変更されたのは上級グレードのLUXIONとハイウェイスターVのみなので、購入の際は注意して下さい！
マイナーチェンジ前と後のグリルを比べると、その差は一目瞭然。以前のグリルは横長で、ライトの部分で「V」を表していましたが、マイナーチェンジ後はグリル全体で「V」を表しているようなデザインに変わり、迫力が増しています。
LUXIONは、シグネチャーランプからこの部分までシルバーのメッキになっています。アイライナーを引いたような、力強い印象を与えてくれます。
マイナーチェンジに合わせて、ボディーカラーも3色追加。アクアミント、ディープオーシャンブルー、ムーンボウブルーと、すべて青系のカラーになっています。
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