「こんな小せぇJeepがあるか！」本国アメリカ人も驚く極小ハイブリッドSUVが日本上陸
フィアット「600」（セイチェント）をベースに、イタリアにあるジープの欧州デザインセンターで設計し、ポーランドで生産するという「Jeep Avenger 4xe Hybrid」が日本に上陸しました。なんとアメリカで販売していないモデルだそうで、アメリカ人が見たら「こんな小さなJeepは、Jeepじゃない！」と言ってきそうなコンパクトSUVをご紹介します。
日本にピッタリサイズのコンパクトJeep
英和辞典によるとAvengerは「復讐者」「報復者」という意味なのだとか。もともとBEV（バッテリーEV）モデルが先行し、その後ハイブリッドモデルが登場したことから、世界第2位の二酸化炭素排出国であるアメリカに対して、ヨーロッパ人が「エコなJeepで復讐しよう」という意味を込めたのかな、などと妄想してみたり。なるほど、だからアメリカで売っていないのね。と、これは不肖の勝手な想像ですので、真に受けないで下さい。
さて文頭で「フィアット600をベースに」と書いたとおり、本モデルはフィアット「600ハイブリッド」、アルファ・ロメオ「ジュニア」とプラットフォームが共通の兄弟車。
ですが味付けや商品コンセプトは相当異なり、フィアット 600が前輪駆動のみのファミリー向けモデルとするなら、アルファ・ロメオ ジュニアは高級志向でかつスポーツ指向。Jeepはアウトドア・レジャー向けで四駆モデルのみと、同じステランティス・グループ内で食い合いが起きないよう考えられています。
全幅1775mmで狭い駐車場もラクラク！
欧州設計ならではの優れたパッケージングと使い勝手
ボディーサイズは全長4120×全幅1775×全高1600mm、ホイールベースは2560mmと、フィアット600ハイブリッドよりも全長は80mm、全幅5mm小さく、全高は5mm大きく、ホイールベースは同寸。兄弟車ですから、同じ大きさなのは当然といえば当然でしょう。
不肖の近所にある車庫枠が狭いと評判の駐車場に停めてみると、キレイに枠内に停めることができました。高さはあるので、立体駐車場は難しいものの、全幅1800mmを切るボディーサイズは日本にピッタリだなと改めて感じました。
電動バックドアを開けると、写真のとおりうしろにスペースをあまり必要としない構造。アメリカ生まれはクロカンテイストが強く、結果的にうしろにスペースがないとバックドアが開けられないことがあるので、ここらへんに欧州らしさを感じました。
荷室容量は325Lでサイズなりといったところ。12Vアクセサリーソケットがないのはちょっと残念なところです。
個人的な荷室の残念ポイントはほかに2点ありまして。ひとつはプレイバシートレイが一体成型の板であり、これを収納する場所がないこと。次の残念な点は、荷室ドア部分と床面に少し段差があること。荷物を置いてズルズルッと押し込むのはできますが、取り出す時にズルズルッと引き出せないんですね。
でも使いながら思うのは「このサイズのSUVにしては奥行きがある方かな」ということ。大きな荷物でも後部座席を倒さずに載せられそうです。
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