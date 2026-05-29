ホンダ、N-BOXなど23車種リコール

参考画像

ホンダは5月28日、軽自動車「N-BOX」など23車種について国土交通省にリコールを届け出た。対象は2017年5月19日から2020年6月17日までに製作された計55型式、計23車種、3364台だ。

不具合の部位は、燃料装置の低圧燃料ポンプだ。低圧燃料ポンプの交換時、本来は新品にするロックナットを再利用したり、部品を組み付けたあとに指定工具を使わず締め付けたりした車両があった。使い続けると、気密を保つ力が落ち、ポンプの固定部からガソリンが漏れるおそれがある。

改善措置は、全車両でロックナットとパッキンを新品に交換し、指定工具を使って規定トルクで締め付けること。ユーザーにはダイレクトメールなどで通知し、自動車特定整備事業者には日整連発行の機関誌で周知する。修理はHonda販売店で無料対応となる。

対象車種はN-BOX、フィット、フリード、N-WGN、ヴェゼル、N-VAN、ステップワゴン、シャトル、オデッセイ、N-ONE、グレイス、アコード、ジェイド、S660、クラリティ、レジェンド、シビックなどに及ぶ。ホンダ・オブ・ザ・ユーケー製のシビックも含まれる。