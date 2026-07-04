【鼻血レベルの完成度】GRヤリスが「26式」へ進化！ ステアリングとタイヤだけのためにここまでやる!?
世界と戦うために生まれたトヨタの「GRヤリス」が26式に進化。限定車の「GRヤリス モリゾウRR」、9度のワールドラリーチャンピオンに輝いたセバスチャン・オジェ選手の知見が入った「GRヤリス Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」と共にお伝えします！
「狂気」から「洗練」へ
年次改良で進化し続けるGRヤリスの歴史
GRヤリスを初めて触れた時の衝撃は、今も鮮明に覚えています。オーバーフェンダーをまとうも、見た目はヤリスそのもの。「これがトヨタが本気で作ったスポーツカー？」と思い動かした途端、じゃじゃ馬というか、手に負えないというか、狂気じみたというか、要するにマトモじゃない事態に「こんなクルマを売るって、トヨタは正気か？」と思ったものです。
ですが、これがコンペティションの舞台で戦うクルマそのものであり、それゆえ多くのファンと信頼を得てきたのだと思います。
そんなGRヤリスの誕生は2020年のこと。その後、今回を入れて3回、仕様変更が加えられています。それぞれ「20式」「24式」「25式」「26式」と呼ぶようです。いつの間にかイヤーモデル制を採っていて、年式で呼ぶようになったのですね。
せっかくなので、各年式のアップデート内容をおさらいしましょう。24式が最も大がかりな変更が加えられています。というのも、AT仕様が追加されたほか、エンジンがパワーアップし、あわせて冷却系も見直し。エクステリア、インテリアも変更したほか、ボディー剛性なども改善されています。
続いて25式。まず大きな変更が「エアロパフォーマンスパッケージ」が追加されたこと。公認エアロパーツですね。そのほか、サスペンションやAT、そして剛性やサスペンションが見直されています。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
- 第659回
自動車排気量アップでプラス38万円はバグ!? トヨタの良心「カローラクロス GR SPORT」がコスパ最強な理由
- 第658回
自動車補助金マジックで話題のホンダ「Super-ONE」は340万円払って買う価値はある！
- 第657回
自動車あのジムニーノマドより小回りが利く!? 街乗りに最適すぎるスズキのEV「eビターラ」
- 第656回
自動車日本で10番目に売れている輸入車がスウェーデンのボルボ「V60」って知ってた？
- 第655回
自動車ミニバンのオラオラ顔に疲れた人へ。フランスの癒やし系、ルノー「グランカングー」という選択肢
- 第654回
自動車200万円台で狙えるアウトランダーPHEV（2代目） 現行型が出た今が大チャンス!?
- 第653回
自動車3列シートで6人乗車も！ 極上オーディオ完備のベンツ「GLE」が家族持ちにもぶっ刺さる3つの理由
- 第652回
自動車【驚愕】遺体は法律上「物」扱い!? 霊柩車が普通免許で運転できる意外すぎる理由
- 第651回
自動車【ランクル250と何が違う？】約500万円高いレクサス「GX550」に乗ってわかった“価格差の正体”
- 第650回
自動車限定70台！ トヨタ紡織が本気で作った「クラウンのシート型デスクチェア」が快適すぎて仕事にならない！