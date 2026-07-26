雨の日のドライブは、車の実力がよくわかるシーンです。今回、シトロエンのミニバン（MPV）「ベルランゴ ロング マックス」で、雨の中、東京から千葉県印西市まで走ってみると、視界の広さや安定した走り、そして乗る人みんながゆったり過ごせる車内の広さが印象に残りました。

7人乗りでありながら荷物もしっかり積めるので、撮影機材やロケの荷物が多い日でも安心です。ディーゼルエンジンはトルクが太いので高速道路でも余裕があり、長距離・長時間のドライブでも疲れにくいのが特徴です。

ボディーカラーやデザインはフランス車らしい独自性があるものの、電動スライドドアのような派手な装備で目立つ車ではありませんが、使いやすさを大切にした1台です。実際に走らせてみて、「家族や仲間とのお出かけを楽しくしてくれる車だ」と感じました。

シトロエン「ベルランゴ ロング マックス」の特徴

ベルランゴ ロング マックスは、全長4770×全幅1850×全高1850mmのロングボディーを採用した7人乗りモデルです（ベースモデルは5人乗り）。1.5L 直列4気筒クリーンディーゼルターボエンジンは最高出力130PS、最大トルク300N･mを発生し、8速ATと組み合わせて18.1km/Lの燃費を実現します（WLTCモード）。

3列シートを備えながら通常時850L、最大2693Lという広大な荷室を確保し、2列目は3座独立シートを採用。両側スライドドアや先進運転支援機能も備え、家族での移動からアウトドアまで幅広く活躍します。

試乗車は「ベルランゴ ロング マックス XTR GripControl Package」という特別仕様車で、499万2000円。このカラー「アクアグリーン」も特別色です。