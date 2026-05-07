レクサス初のBEV3列SUV「TZ」世界初公開　航続距離は620km、これはまさに“走るラウンジ”！

レクサス初のBEV3列SUV「TZ」

LEXUSは5月7日、新型「TZ」を世界初公開した。新型TZは、LEXUS初のBEV3列シートSUVモデルで、日本での発売は2026年冬ごろを予定している。コンセプトは「Driving Lounge」。運転する楽しさと、どの席でもくつろげる居心地のよさを両立するモデルとして位置付けられている。

同モデルには「DISCOVER LIMITLESS」というテーマが設定された。日常のルーティンから人々を解放し、新しい体験や冒険を可能にするという考えを込めたものだという。レクサスとしては、家族や大切な人との移動時間を、単なる移動ではなく上質な時間として提案する1台になる。

“走るラウンジ”を目指した広い室内と静粛性

TZは、新開発プラットフォームや大開口の薄型可動パノラマルーフを採用し、開放感のあるキャビンを実現したとしている。すべての乗員がリラックスできる室内空間を目指し、家族の会話や笑顔が自然に生まれる空間づくりを重視したという。

静粛性も特徴のひとつだ。レクサスは、音の指向性にも配慮し、LEXUSトップレベルの静粛性による快適な室内空間をうたっている。さらに、オーディオシステムやイルミネーションなどにより、癒やしとくつろぎを感じられる空間を目指した。

大型SUVらしさとBEVならではの走りを両立

走行面では、LEXUSの「味磨き活動」によって鍛え上げた車体の基本性能と、BEVならではの電動化技術を組み合わせた。後席の快適性を重視した「Rear Comfort」モードや、運転の楽しさを高める「Interactive Manual Drive」も、地域や仕様に応じて設定される。

プロトタイプ値では、全長5100mm、全幅1990mm、全高1705mm、ホイールベース3050mm。駆動方式はAWDで、システム最高出力は300kW、0-100km/h加速は5.4秒とされている。バッテリー総電力量は95.82kWhで、航続距離は日本のWLTCモードで620kmの暫定値となる。

竹やリサイクル素材も採用、循環型のクルマ作りへ

デザインでは、SUVらしい力強さと空力性能の両立を追求した。スピンドルボディや幾何学グラフィックで機能美を表現し、LEXUSのSUVモデルでトップレベルの空力性能を実現したとしている。

内外装にはサステナブルな素材も取り入れた。オーナメント加飾には四国の竹材を用いた「Forged bamboo」を採用し、リサイクルアルミなども使用する。製造工程でも環境負荷を抑える工夫を取り入れ、循環型のクルマ作りにつなげるとしている。

3列シートSUVの実用性、BEVの静かさ、そしてレクサスらしい上質感をまとめて積み込んだ新型TZは、ファミリーカーの顔をした“電動ラウンジ”として注目を集めそうだ。