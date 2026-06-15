PayPayのVポイント連携、再手続きが必要に　6月29日から

PayPayは6月15日、PayPayアプリのVポイント連携方法の変更を公表した。変更は6月29日22時以降に実施予定。すでに連携済みのユーザーも、再度連携手続きが必要となる。

現行のVポイント連携は同意のみで設定可能だったが、変更後は同意にくわえて、Vポイントへのログインが求められる。