『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

タブレット1台で仕事を全部まわしていると言っている友人がいます。最初に聞いたときには、「いや、正直それは無理があるでしょ」と思いました。資料を作って、メールを返して、オンライン会議にも出る。そんな作業をタブレットだけでやり切るなんて、どう考えても無理がある。



でも、このごろちょっと思い始めたんですよ。「あれ？ 案外いけるかも？」って。この「LAVIE Tab T12N」を触ってから。

NECパーソナルコンピュータのLAVIE Tab T12Nは、7万円台という驚愕のコスパでありながら、標準でキーボード＆デジタルペンが付属装備している12インチタブレットという、老舗パソコンメーカーが本気で僕らの日常をハックしに来たような製品です。

今回は、普段からガジェットをがっつり触って使い倒している私が、LAVIE Tab T12Nなら、ノートパソコンの代わりに愛用してもいいかもと思ったその理由を、しっかりレビューしていきたいと思います！