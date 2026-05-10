万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第39回
NECパーソナルコンピュータ「LAVIE Tab T12N」
俺ならノートパソコンよりこっち！７万円台でキーボード付属の12.1型タブレットがあるぞ！
2026年05月10日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
タブレット1台で仕事を全部まわしていると言っている友人がいます。最初に聞いたときには、「いや、正直それは無理があるでしょ」と思いました。資料を作って、メールを返して、オンライン会議にも出る。そんな作業をタブレットだけでやり切るなんて、どう考えても無理がある。
でも、このごろちょっと思い始めたんですよ。「あれ？ 案外いけるかも？」って。この「LAVIE Tab T12N」を触ってから。
NECパーソナルコンピュータのLAVIE Tab T12Nは、7万円台という驚愕のコスパでありながら、標準でキーボード＆デジタルペンが付属装備している12インチタブレットという、老舗パソコンメーカーが本気で僕らの日常をハックしに来たような製品です。
今回は、普段からガジェットをがっつり触って使い倒している私が、LAVIE Tab T12Nなら、ノートパソコンの代わりに愛用してもいいかもと思ったその理由を、しっかりレビューしていきたいと思います！
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