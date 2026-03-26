あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第80回
Xiaomi「Xiaomi Pad 8」
「10万のタブレット買うの、もうやめない？」 3.2K画面＆激軽485gの『Xiaomi Pad 8』でエンタメ環境が劇的に変わるぞ
2026年03月26日 17時00分更新
「タブレットで快適に遊びたいけど、10万円超えのハイエンド機には手が出せない……」そんな悩みを抱えるエンタメ・ゲーム好きの皆さんに、まさに“ぶっ刺さる”一台が登場しました。それがXiaomiの最新モデル「Xiaomi Pad 8」です！
この製品の凄さは、一切妥協したくない欲張りなニーズを、わずか6万9980円という価格で叶えてしまった点にあります。たとえば「原神」のような負荷の高い3Dゲームを大画面でサクサク動かしたい時、これまではiPad Proなどの高額モデルが選択肢の筆頭でした。
しかし、本機は最新の「Snapdragon 8s Gen 4」を搭載することで、そのジレンマを鮮やかに解決しています。
「ベッドで寝転びながら映画を観たいけど、重いタブレットは腕が疲れる」という悩みも、3.2Kの超美麗ディスプレイとわずか485gの軽量ボディが見事に解消。5.75mmという極薄設計は、カバンにスッと入るノートのようなフットワークの軽さを実現しており、どこへでも連れ出したくなる魅力に溢れています！
【目次】この記事で書かれていること：
Xiaomi Pad 8を購入する3つのメリット
1）7万円台で「Snapdragon 8s Gen 4」搭載の神コスパ
2）エンタメ特化の3.2K高精細・144Hzディスプレイ
3）9200mAhの大容量なのに「5.75mm＆485g」の極薄・軽量ボディ
購入時に確認したい2つのポイント
1）ストレージが「128GBのみ」＆microSD非対応
2）実際のガラケーユーザーが求めるものとのアンマッチの可能性
■Amazon.co.jpで購入
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