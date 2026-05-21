『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

1995年に登場した、赤黒の世界で立体的に動くゲーム――それが任天堂のバーチャルボーイです。今になって考えると、それは完全にVR・3D技術の先駆けでした。しかし、その当時はもちろん、誰もVRを知る由もなく、バーチャルボーイは未来に行き過ぎたハードといえるかもしれません。

しかし、そんな過去のワクワクが、令和の今になってNintendo Switchで復活するなんて、想像していた人は少ないのではないでしょうか。それが、「バーチャルボーイ Nintendo Classics」と、それを遊ぶためのデバイス「バーチャルボーイ for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」です。