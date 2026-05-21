万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第50回
任天堂「バーチャルボーイ for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」
【30年前に中坊だった俺達へ】Nintendo Switch対応でバーチャルボーイ本体が復刻したぞ！
2026年05月21日 20時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
1995年に登場した、赤黒の世界で立体的に動くゲーム――それが任天堂のバーチャルボーイです。今になって考えると、それは完全にVR・3D技術の先駆けでした。しかし、その当時はもちろん、誰もVRを知る由もなく、バーチャルボーイは未来に行き過ぎたハードといえるかもしれません。
しかし、そんな過去のワクワクが、令和の今になってNintendo Switchで復活するなんて、想像していた人は少ないのではないでしょうか。それが、「バーチャルボーイ Nintendo Classics」と、それを遊ぶためのデバイス「バーチャルボーイ for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」です。
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