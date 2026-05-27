万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第56回
XGIMI「Elfin Flip Plus」
【良コスパ】プロジェクター、軽量・コンパクト、絵になる角度を自由に調整可能
2026年05月27日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「おうちを映画館にしたい！」って一度は憧れますよね！
そんなとき探すのはプロジェクター。でも、いざ探すと無駄に高いし、物も大きいし、使い方もいまいち分からないから「結局どれを買えばいいんだ！？」って迷子になりませんか？
そんなプロジェクター探しに迷っている人にこそおすすめなのがこのプロジェクターです！
これすごいです！ 本棚の隙間にスッと片付けられるほど軽量・コンパクトなのに、150度回転するスタンド一体型で、壁から天井までどこでも「絵になる角度」へ自由に調整して投影できちゃうんです。しかも、この贅沢仕様で良コスパ！
「このガジェット、使い方なんかよくわかんない……」っていう壁をぜんぶブチ壊してくれる一押し製品を次のページからしっかり紹介していきます！
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