『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「おうちを映画館にしたい！」って一度は憧れますよね！



そんなとき探すのはプロジェクター。でも、いざ探すと無駄に高いし、物も大きいし、使い方もいまいち分からないから「結局どれを買えばいいんだ！？」って迷子になりませんか？



そんなプロジェクター探しに迷っている人にこそおすすめなのがこのプロジェクターです！

これすごいです！ 本棚の隙間にスッと片付けられるほど軽量・コンパクトなのに、150度回転するスタンド一体型で、壁から天井までどこでも「絵になる角度」へ自由に調整して投影できちゃうんです。しかも、この贅沢仕様で良コスパ！



「このガジェット、使い方なんかよくわかんない……」っていう壁をぜんぶブチ壊してくれる一押し製品を次のページからしっかり紹介していきます！

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