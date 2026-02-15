動画やコミックを大画面で楽しみたい

そんな悩みに特化した大画面タブ登場 しかもお手頃価格で

「スマホの画面じゃ、映画やアニメの迫力が足りない。でも、大画面のタブレットは10万円以上するから高すぎる……」。そんな悩みを抱えている人はいないでしょうか。

さらに筆者は老眼も進んでいて、スマホの画面で動画や本を読むのは辛い。そんなこともあって、できるだけ大画面で安いタブレットをずっと探していたのですが、満足行く1台が登場しました。それがシャオミの「POCO Pad M1」です。

このタブレット、はっきり言って「動画＆コミックを楽しむための専用マシン」として最強の仕上がりになっています。最大の特徴は、一般的なタブレットよりも一回り大きい12.1型の巨大なディスプレーと、いつ充電がなくなるのか心配になるほど長持ちする超大容量バッテリーです。

それでいて、価格はなんと5万円切り！ そこはコスパの鬼とも言えるシャオミの「POCO」ブランド。余計な機能は削ぎ落とし、「大画面でエンタメを楽しむ」という一点に全力を注いでいます。なお、最初に弱点も伝えておくと、重たいゲームには向きません。

エンタメライフを一変させてくれる高コスパタブレット、POCO Pad M1を次のページから詳しく紹介していきます。

■Amazon.co.jpで購入