あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第46回

シャオミ「POCO Pad M1」

【画面デカい】動画楽しむ人の最強コスパタブレット！ 12型＆12000mAhバッテリーで5万円切りは買い

2026年02月15日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

動画やコミックを大画面で楽しみたい
そんな悩みに特化した大画面タブ登場　しかもお手頃価格で

　「スマホの画面じゃ、映画やアニメの迫力が足りない。でも、大画面のタブレットは10万円以上するから高すぎる……」。そんな悩みを抱えている人はいないでしょうか。

　さらに筆者は老眼も進んでいて、スマホの画面で動画や本を読むのは辛い。そんなこともあって、できるだけ大画面で安いタブレットをずっと探していたのですが、満足行く1台が登場しました。それがシャオミの「POCO Pad M1」です。

　このタブレット、はっきり言って「動画＆コミックを楽しむための専用マシン」として最強の仕上がりになっています。最大の特徴は、一般的なタブレットよりも一回り大きい12.1型の巨大なディスプレーと、いつ充電がなくなるのか心配になるほど長持ちする超大容量バッテリーです。

　それでいて、価格はなんと5万円切り！　そこはコスパの鬼とも言えるシャオミの「POCO」ブランド。余計な機能は削ぎ落とし、「大画面でエンタメを楽しむ」という一点に全力を注いでいます。なお、最初に弱点も伝えておくと、重たいゲームには向きません。

　エンタメライフを一変させてくれる高コスパタブレット、POCO Pad M1を次のページから詳しく紹介していきます。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

POCO Pad M1のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）動画視聴に特化した「デカい画面」
2）映画が何本も見られる！ 規格外の大容量バッテリー
3）オプションのペンとキーボードで「仕事」もこなせる

購入時に注意したいポイント
1）重い3Dゲームには不向き
2）片手持ちは正直キツイ重さ

まとめ
詳細スペック情報

