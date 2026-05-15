グーグル無料ストレージ、電話番号認証なしだと15GBから5GBに縮小か　海外報道

グーグルが電話番号認証なしの無料プランユーザーに対して、クラウドストレージの最大容量を5GBに制限している可能性が浮上した。海外メディア「9to5Google」が5月14日付けで報じている。

報道によると、あるユーザーがGoogleアカウントを新たに作成した際、グーグルから「5GBのクラウドストレージを利用できること」「電話番号をアカウントにリンクすると、クラウドストレージの容量を15GBに拡張できること」を伝える通知が届いたとのこと。

さらに9to5GoogleがGoogle Oneのヘルプページを確認したところ、3月中旬の段階で、無料プランのクラウドストレージの容量に関する表記が「15GB」から「最大15GB」に変更されていたという。

9to5Googleは本件について、ユーザーに電話番号認証を求めることで、人力あるいはbotでアカウントを量産し、ストレージ容量を事実上無制限に取得する行為の抑制が見込めることを指摘。昨今のメモリー・ストレージの価格上昇と供給不足を受け、提供方法の変更に踏み切った可能性もあるとの見方を示した。

5月14日現在、グーグルから本件に関する公式な案内は出ていない。