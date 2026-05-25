万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第54回
アイロボットジャパン「Roomba Mini」
ワンルームでもルンバ欲しい！そんな私に「Roomba Mini」が超おススメ
2026年05月25日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
ロボット掃除機のルンバを見るたびに、「うちみたいな狭い部屋では使えなさそう」と諦めていませんか？
LDKや一軒家ならともかく、ワンルーム暮らしなら「掃除機をかけたほうが早いし……」と思いがち。もちろん、自分もそう思っていました。
でも、貴重な休日の朝からチマチマ掃除したくない……。そんな「ルンバ難民」の自分に激刺さりしたのが、アイロボットジャパンの「Roomba Mini（ルンバ ミニ）」。
本体サイズは従来ルンバの約半分。ワンルーム住まいでもロボット掃除機導入の夢が実現するのです！
■Amazon.co.jpで購入
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第53回
PCどこでも3画面！ 1.3kgでフルHD×2枚を持ち運べるデュアルモバイルモニターが有能
-
第52回
家電ASCII「カラオケ愛してる！」だから心惹かれちゃう、どこでもデュエットスピーカーをおススメ
-
第51回
PC【最高級キーボード】 75％サイズ＆最強性能を誇るプレミアムな逸品
-
第50回
ホビー【30年前に中坊だった俺達へ】Nintendo Switch対応でバーチャルボーイ本体が復刻したぞ！
-
第49回
トピックス玄関入らないだろコレ！ 98型の超巨大MiniLEDテレビが「全部入り」で約33万円ってバケモノか
-
第48回
デジタル【俺歓喜】初音ミクだけどガチのゲーミングモニター、180Hz＆WQHDでマジで使える
-
第47回
ホビー【全ゲーマーの夢】ゲーミングベッド、起きて1秒でプレイ！ 電動リクライニングで堕落しまくりたい
-
第46回
PCパーツ【神コスパ】PC自作の面倒なファン付けはコレで解決！ 3連一体型で5000円台の冷却ファンが便利すぎ
-
第45回
AVコスパ重視の俺にズバピタ！1万円以下ヘッドフォンがオシャレで軽量、しかも76時間駆動はスゴくない？
-
第44回
PC【安心】充電器なんてもういらない！ 最大23.5時間駆動＆32GBメモリの1.2kg切りAIノートPC
- この連載の一覧へ