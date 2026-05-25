『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

ロボット掃除機のルンバを見るたびに、「うちみたいな狭い部屋では使えなさそう」と諦めていませんか？

LDKや一軒家ならともかく、ワンルーム暮らしなら「掃除機をかけたほうが早いし……」と思いがち。もちろん、自分もそう思っていました。

でも、貴重な休日の朝からチマチマ掃除したくない……。そんな「ルンバ難民」の自分に激刺さりしたのが、アイロボットジャパンの「Roomba Mini（ルンバ ミニ）」。

本体サイズは従来ルンバの約半分。ワンルーム住まいでもロボット掃除機導入の夢が実現するのです！

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