PayPay送金を悪用　日本年金機構をかたる詐欺メールに注意

フィッシング対策協議会は5月18日、国民年金の納付依頼を装ったフィッシングメールから、PayPayアプリの送金画面へ誘導するケースが報告されていることを公表した。

詐欺メールの主な件名や誘導先（送金画面）のURLは以下のとおり。送金機能はPayPayの正規システムを悪用しており、画面の見た目やURLのドメイン（https://qr.paypay.ne.jp/）だけでは詐欺に気付きにくいため注意が必要だ。

■偽メールの件名（一例） ・【 重要 】 国民 年金 保険料 のお支払いのお愿い

・【重要】国民年金保険料の未納に関する最終確認通知

・【日本年金】 差押執行前の最終確認および緊急納付のご案内

・【日本年金】 お支払い期限を経過した保険料の差押手続き移行

・【日本年金】 国民年金保険料の未納に伴う財産差押えの執行予告

・【日本年金】 差押執行前の最終確認および緊急納付のご案内

・【日本年金機構】期限内納付が確認できない場合の法的措置

・【日本年金機構】督促状の送付および執行手続きに関するご連絡

・【日本年金機構】令和8年5月分 国民年金保険料のお支払いについて

・【重要】差押予告通知書（最終通知）- 日本年金機構

・【至急】 国民年金保険料の未納に伴う財産差押えの執行予告 ■誘導先のURL（一例／●は伏字） ・https://qr.paypay.ne.jp/p2p01_●●●●

※ PayPayの正規の送金URLを悪用

※ 別のURLから上記のURLへ誘導される場合もあり

フィッシング対策協議会は、本件のようなケースではPayPayによる補償が受けられないことに触れ、こうしたメールからPayPayの送金画面へ誘導された場合、送金をしないよう案内している。