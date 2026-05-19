PayPay送金を悪用　日本年金機構をかたる詐欺メールに注意

フィッシング対策協議会は5月18日、国民年金の納付依頼を装ったフィッシングメールから、PayPayアプリの送金画面へ誘導するケースが報告されていることを公表した。
詐欺メールの主な件名や誘導先（送金画面）のURLは以下のとおり。送金機能はPayPayの正規システムを悪用しており、画面の見た目やURLのドメイン（https://qr.paypay.ne.jp/）だけでは詐欺に気付きにくいため注意が必要だ。
■偽メールの件名（一例）
・【 重要 】 国民 年金 保険料 のお支払いのお愿い
・【重要】国民年金保険料の未納に関する最終確認通知
・【日本年金】 差押執行前の最終確認および緊急納付のご案内
・【日本年金】 お支払い期限を経過した保険料の差押手続き移行
・【日本年金】 国民年金保険料の未納に伴う財産差押えの執行予告
・【日本年金】 差押執行前の最終確認および緊急納付のご案内
・【日本年金機構】期限内納付が確認できない場合の法的措置
・【日本年金機構】督促状の送付および執行手続きに関するご連絡
・【日本年金機構】令和8年5月分 国民年金保険料のお支払いについて
・【重要】差押予告通知書（最終通知）- 日本年金機構
・【至急】 国民年金保険料の未納に伴う財産差押えの執行予告
■誘導先のURL（一例／●は伏字）
・https://qr.paypay.ne.jp/p2p01_●●●●
※ PayPayの正規の送金URLを悪用
※ 別のURLから上記のURLへ誘導される場合もあり
フィッシング対策協議会は、本件のようなケースではPayPayによる補償が受けられないことに触れ、こうしたメールからPayPayの送金画面へ誘導された場合、送金をしないよう案内している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
ASCII倶楽部米国、海外製ルーター禁止 中国系TP-Linkに“異常なレベルの脆弱性”
-