万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第52回
Divoom「Songbird-SE」
「カラオケ愛してる！」だから心惹かれちゃう、どこでもデュエットスピーカーをおススメ
2026年05月23日 18時00分更新
マイク付属でどこでもカラオケ会場にできるガジェットが面白い！
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「あー、いま、カラオケがしたい！！！」
誰かと遊んでいる時、ちょっとした隙間時間が出来た時、会社で長い会議に飽き始めた時、自分の意思とは無関係に、突然そんな激しい情動に駆られることはありませんか？私はあります。
それは何故かと言えば、私が、カラオケが好きで、カラオケを愛しているからなのです。
今回は、そんな私と同じ「歌いたい！今すぐに！」という雷鳴のような衝動を持ってしまったみなさんにこそ共感して欲しい、素敵なガジェットをご紹介します！
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