あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第30回

【売れ筋】3万円台タブレットならこれがいい！映像も漫画もキレイに見える【Galaxy Tab A11+】

2026年01月30日 17時30分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

　「安くて性能も問題ないタブレットが欲しいけれど、どれがいいかわからない……」。そんな悩みを持つ人に注目してほしい1台があります。それが、サムスン電子から登場した「Galaxy Tab A11+」です。

　結論から言うと、この製品は「すごく高性能」というわけではありません。しかし、世界トップシェアの「Galaxy」ブランドの安心感に、普段使いにちょうどいい性能を備え、価格は3万9600円なのです。

　ECサイトには知らないメーカーのもっと安いタブレットがたくさん売られていますが、信頼性の問題では不明瞭ですし、どうせ買うなら安心して使えるものを選びたいところです。Galaxy Tab A11+は、動画視聴や電子書籍、ちょっとした調べ物といった日常のシーンで「こういうのでいいんだよ！」と思わせてくれる絶妙なバランスを実現していて、「失敗しないタブレット」と言えます。次のページからは、その魅力と知っておきたい注意点を紹介していきます。

【目次】この記事で書かれていること：

Galaxy Tab A11+のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）4万円以下とは思えない、滑らかで快適な動作
2）映画も音楽も迫力満点！ 音へのこだわり
3）たっぷり使えるバッテリーと便利な拡張性

購入時に注意したいポイント
1）重いゲームやプロの仕事には不向き
2）ペン入力の専用機能はない

まとめ
詳細スペック情報

