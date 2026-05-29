万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第58回
サンワサプライ「700-TAP092BK」
【便利】超薄型電源タップ、厚さわずか18mmで5台同時充電、コンセント不足はコレで解決！
2026年05月29日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「あー、またコンセントが足りない！！」って、外出先やオフィスのデスクで頭を抱えることありませんか？
スマホ、PC、タブレット、イヤホン……できることなら全部一気に充電したいのに、使えるコンセントはたったの1つ。かといって、家にあるゴツいたこ足配線を持っていくのは邪魔だし、見た目もスマートじゃないですよね。
そんなお出かけ先の悲しいコンセント事情、もうコレで解決しちゃいましょう！！
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