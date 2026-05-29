『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「あー、またコンセントが足りない！！」って、外出先やオフィスのデスクで頭を抱えることありませんか？

スマホ、PC、タブレット、イヤホン……できることなら全部一気に充電したいのに、使えるコンセントはたったの1つ。かといって、家にあるゴツいたこ足配線を持っていくのは邪魔だし、見た目もスマートじゃないですよね。



そんなお出かけ先の悲しいコンセント事情、もうコレで解決しちゃいましょう！！

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