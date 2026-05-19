JR武蔵野線、西武池袋線と臨時列車の直通運転で合意　ニューレッドアローの舞浜乗り入れも

東日本旅客鉄道（JR東日本）と西武鉄道は5月19日、JR武蔵野線と西武池袋線の連絡線を活用し、臨時列車の直通運転を実施することを公表した。運行開始時期は2028年度の予定。
直通運転には、JR武蔵野線「新秋津駅」と西武池袋線「所沢駅」を結ぶ車両搬入出用の連絡線を利用。JR線沿線（小田原・湘南／房総半島／舞浜等）と、西武線沿線（秩父／ベルーナドーム等）を直結する。
車両は今後デビュー予定の西武10000系「ニューレッドアロー（新宿線観光特急仕様）」を採用。同車は「機動戦士ガンダム」などで知られる大河原邦男氏がデザインを監修し、半個室やバーカウンターなどを備えた特別感のある車両となる見込みだ。
／— JR 東日本ニュースリリース【公式】 (@JREast_News) May 19, 2026
JR東日本と西武鉄道は、両社で連携して
「快適でシームレスな移動の実現」と「沿線価値向上」に取り組みます！
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JR東日本と西武鉄道は、2020年12月より進めているJR東日本と西武ホールディングスの包括的連携のもと… pic.twitter.com/1cCbHM9hjt
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