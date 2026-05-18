オーディオテクニカがリコール中のワイヤレスイヤホンで火災事故

消費者庁は5月15日、オーディオテクニカがリコール中のイヤホン「ATH-SQ1TW2」シリーズで、4月に火災事故が発生したことを明らかにした。
事故の概要は以下のとおり。同庁は原因は調査中とした上で、充電ケース内蔵充電池の不具合により発生したものと推測している。
●火災事故の概要
■2026年4月18日発生（東京都）
内容：商業施設で当該製品をポケットに入れていたところ、当該製品を焼損する火災が発生した
オーディオテクニカでは2024年11月15日より、当該製品を含むリコールを実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。
●リコール対象製品
■ワイヤレスイヤホン（ATH-SQ1TW2）
型番：
・ATH-SQ1TW2 GR（フォレストグリーン）
・ATH-SQ1TW2 BK（ジェットブラック）
・ATH-SQ1TW2 CA（カフェラテ）
・ATH-SQ1TW2 NRD（ネイビーレッド）
・ATH-SQ1TW2 PBW（ピンクブラウン）
・ATH-SQ1TW2 WH（ピュアホワイト）
販売期間：2023年7月4日～2024年11月8日
製造番号：2322～2426
●問い合わせ先
■電話窓口
電話番号：0120-768-774
受付時間：9時～17時30分（土日祝日を除く）
■オンライン受付フォーム
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