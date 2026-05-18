オーディオテクニカがリコール中のワイヤレスイヤホンで火災事故

消費者庁は5月15日、オーディオテクニカがリコール中のイヤホン「ATH-SQ1TW2」シリーズで、4月に火災事故が発生したことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。同庁は原因は調査中とした上で、充電ケース内蔵充電池の不具合により発生したものと推測している。

●火災事故の概要 ■2026年4月18日発生（東京都） 内容：商業施設で当該製品をポケットに入れていたところ、当該製品を焼損する火災が発生した

オーディオテクニカでは2024年11月15日より、当該製品を含むリコールを実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。