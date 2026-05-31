万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第60回
LivelyLife「KF86 MAX」
マジで便利な折りたたみキーボード、安い、軽い、なのにタッチパッド搭載？本当に？
2026年05月31日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
スマホで長文を打ったり、複雑なパスワードを入力したりする、あのわずらわしさ。いっそのことキーボードで入力しちゃえばいいのでは？と、常々思っていました。
そんな時に見つけましたよ、そんな悩みを解決してくれるマジで便利なキーボードを！
超軽くて、しかも安くて、尚且つサイズも折りたたみが出来てほぼスマホと同じ、さらにさらにタッチパッドまで搭載してるなんて、マジ感動です！
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