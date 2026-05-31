『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

スマホで長文を打ったり、複雑なパスワードを入力したりする、あのわずらわしさ。いっそのことキーボードで入力しちゃえばいいのでは？と、常々思っていました。

そんな時に見つけましたよ、そんな悩みを解決してくれるマジで便利なキーボードを！

超軽くて、しかも安くて、尚且つサイズも折りたたみが出来てほぼスマホと同じ、さらにさらにタッチパッドまで搭載してるなんて、マジ感動です！