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グーグルChrome、深刻度“重大”を含む79件のセキュリティー更新

2026年05月15日 12時10分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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Google Chromeのロゴ

　グーグルは5月12日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む79件のセキュリティー修正を実施した。

　主な脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■修正件数

・79件

■深刻度（重大）

・CVE-2026-8509：WebMLのヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-8510：Skiaの整数オーバーフロー
・CVE-2026-8511：UIでの解放後使用
・CVE-2026-8512：ファイルシステムにおける解放後使用
・CVE-2026-8513：Inputにおける解放後使用
・CVE-2026-8514：Auraの解放後使用
・CVE-2026-8515：HIDにおける解放後使用
・CVE-2026-8516：DataTransferにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-8517：WebShareにおけるオブジェクトライフサイクルの問題
・CVE-2026-8518：Blinkにおける解放後使用
・CVE-2026-8519：ANGLEの整数オーバーフロー
・CVE-2026-8520：決済における競合
・CVE-2026-8521：タブグループでの解放後使用
・CVE-2026-8522：DownloadsのUse after freeの脆弱性

■深刻度（高）

・CVE-2026-8523：Mojoの解放後使用
・CVE-2026-8558：フォントへの境界外書き込み
・CVE-2026-8524：WebAudioにおける境界外書き込み
・CVE-2026-8525：ANGLEのヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-8526：WebRTCにおける境界外書き込み
・CVE-2026-8527：ダウンロードにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-8528：SiteIsolationにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-8529：コーデックにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-8530：ネットワークにおける解放後使用
・CVE-2026-8531：WebMLにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-8532：XMLにおける整数オーバーフロー
・CVE-2026-8533：アクセシビリティにおける解放後使用
・CVE-2026-8534：GPUにおける整数オーバーフロー
・CVE-2026-8535：メディアにおける境界外読み取り
・CVE-2026-8536：ReadingModeにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-8537：ViewTransitionsにおけるポリシー適用の不備
・CVE-2026-8538：GPUにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-8539：SanitizerAPIにおけるスクリプトインジェクション
・CVE-2026-8540：V8における型の混同
・CVE-2026-8541：UIで境界外読み取り
・CVE-2026-8542：Coreにおける解放後使用
・CVE-2026-8543：ファイルシステムにおける境界外読み取り
・CVE-2026-8544：メディアにおける解放後使用
・CVE-2026-8545：コンポジティングにおけるオブジェクトの破損
・CVE-2026-8546：GPUで境界外読み取り
・CVE-2026-8547：パスワードにおけるポリシー適用の不備
・CVE-2026-8548：メディア領域への境界外書き込み
・CVE-2026-8549：メディアにおける解放後使用
・CVE-2026-8550：Google Lensにおける解放後使用
・CVE-2026-8551：ダウンロード中の解放後使用
・CVE-2026-8552：GPUにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-8553：GPUにおける解放後使用
・CVE-2026-8554：ANGLEの型混同
・CVE-2026-8555：GTKの解放後使用
・CVE-2026-8556：ANGLEにおける不適切な実装
・CVE-2026-8557：アクセシビリティにおける解放後使用
・CVE-2026-8559：Internationalizationにおける整数オーバーフロー

※ その他、深刻度（中）以下の脆弱性複数あり

●OSごとの修正済みバージョン

■デスクトップ版

・Windows：148.0.7778.167/168
・macOS：148.0.7778.167/168
・Linux：148.0.7778.167

■モバイル版

・Android：148.0.7778.167

　デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。

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