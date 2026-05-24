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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第53回

アイ・オー・データ機器「LCD-YC1412DX」

どこでも3画面！ 1.3kgでフルHD×2枚を持ち運べるデュアルモバイルモニターが有能

2026年05月24日 18時00分更新

文● 南田／ASCII　編集● ASCII

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アイ・オー・データ機器「LCD-YC1412DX」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　マルチモニター環境に慣れきってしまうと、出先でのノートPC作業時にストレスを感じませんか？ 自分は猛烈にイライラします。なぜなら、狭い画面だけで作業しないといけないから。ちょっとこの狭さは我慢できないです！

　自分のように、表示領域の狭さで労働意欲をガリガリ削られがちな人に絶対に使ってもらいたいのが、アイ・オー・データ機器の14型デュアルモバイルモニター「LCD-YC1412DX」です。

　カフェやオープンスペース、オフィスや出張先のホテルなど、どこでもフルHD×2画面を即トッピングできる3画面環境をゲットして、生産性を爆上げしましょう！

次ページ：「どこでも」マルチモニターを使いたいと思いませんか？
 
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