あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第202回
シャオミ「Xiaomi Pad Mini」
【売れ筋】激重ゲームも超快適で7万円台8.8型タブレットはヤバすぎ
2025年12月05日 17時00分更新
シャオミから登場したAndroidタブレット「Xiaomi Pad Mini」は、8.8型の比較的小型な本体に高い性能を持つ希少な製品です。片手で扱えるスリムサイズながら、3Dを多用する重いスマホゲームもサクサク動かせる性能が魅力。それでいて価格は7万4980円とスマートフォンに比べるとお手頃な価格で、ゲームや動画視聴、クリエイティブ用途まで幅広く使う人に合っています。
スマホゲームをプレイする人、電子書籍をよく読む人、そして軽量・高性能なタブレットを探している人には、Xiaomi Pad Miniは「ヤバすぎ」と言えるほどの完成度と魅力が詰まっているのです。今回は、そんなXiaomi Pad Miniの「ヤバさ」を具体的に解説します。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）片手で持てるサイズ感と高性能というAndroidタブレットにおける希少性
2）ヌルヌル動く高画質なディスプレー
3）7万4980円の価格設定が絶妙と言っていい
購入時に注意したいポイント
1）GPS非搭載による位置情報ゲームへの制約
2）薄型軽量ゆえの発熱が少々気になる
この連載の記事
-
第201回
PC“普通の人”に便利すぎるゲーミングモニターが安くて買い 普段使い＆PCゲームを両立できる！
-
第200回
PCパーツ別れるの？ 片側のみの使用も可能でマウス操作が広く取れる分離型ゲーミングキーボードを試してみた
-
第199回
ウェアラブル俺ならApple Watchよりこっち！ 1回充電で21日間バッテリー持ちだけじゃない魅力を紹介
-
第198回
iPhoneたとえ売れてなくてもこれこそ史上最高、至高のiPhone！ 俺が「iPhone Air」をそう言える理由教えます
-
第197回
AVおもちゃじゃなかった！ 本物のプロ仕様レコーダー 圧倒的なビルドクオリティと機能性にため息
-
第196回
ビジネス「Plaud Note Pro」がすごい！ ボタン一つで会議や通話を全記録＆全テキスト化
-
第195回
トピックス1フレーム未満の低遅延でゲームにもいい、高画質で用途が広いベンキューの4Kプロジェクター
-
第194回
PCパーツ4500円で買える自作PC用ミニディスプレーがめちゃくちゃ安くてお買い得！
-
第193回
AVパソコンのスピーカーに迷ってる人にコレ、小型で2万円台、価格10万円と言われても納得の高音質
-
第192回
PCパーツ目立ち度MAXなM.2 SSDのお立ち台！ 性能もバッチリでこれは欲しい……
- この連載の一覧へ