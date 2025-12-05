このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第202回

シャオミ「Xiaomi Pad Mini」

【売れ筋】激重ゲームも超快適で7万円台8.8型タブレットはヤバすぎ

2025年12月05日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

arrows

　シャオミから登場したAndroidタブレット「Xiaomi Pad Mini」は、8.8型の比較的小型な本体に高い性能を持つ希少な製品です。片手で扱えるスリムサイズながら、3Dを多用する重いスマホゲームもサクサク動かせる性能が魅力。それでいて価格は7万4980円とスマートフォンに比べるとお手頃な価格で、ゲームや動画視聴、クリエイティブ用途まで幅広く使う人に合っています。

　スマホゲームをプレイする人、電子書籍をよく読む人、そして軽量・高性能なタブレットを探している人には、Xiaomi Pad Miniは「ヤバすぎ」と言えるほどの完成度と魅力が詰まっているのです。今回は、そんなXiaomi Pad Miniの「ヤバさ」を具体的に解説します。

【目次】この記事で書かれていること：

Xiaomi Pad Miniのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）片手で持てるサイズ感と高性能というAndroidタブレットにおける希少性
2）ヌルヌル動く高画質なディスプレー
3）7万4980円の価格設定が絶妙と言っていい

購入時に注意したいポイント
1）GPS非搭載による位置情報ゲームへの制約
2）薄型軽量ゆえの発熱が少々気になる

まとめ
詳細スペック情報

