『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

オーディオ好きの男の子だったら「最高峰」「フラッグシップ」「プロ仕様」っていう響き、大好きですよね？



僕も例外ではなく、あの42万円弱もする超弩級ヘッドホン「The Composer」を前にして、「いつかはコイツを……」と夜な夜な枕を濡らす日々を送っていました。



だけど、冷静に考えてくださいよ。「そんな大金、普通の生活を送ってたら出せるわけないじゃん！」 って話です！ 一撃でボーナスが消し飛ぶどころか、生活基盤が揺らぎかねない。まさに雲の上の存在、選ばれし者のための贅沢品だと思っていました。



だけど、そんな僕らの切実すぎる叫びを聞いたか聞かずか、とんでもないガジェットが突如として現れました！ それが今回紹介する、Austrian Audioの「The Arranger」です！