万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第57回
Austrian Audio「The Arranger」
憧れのThe Composer（42万弱）は買えないけど、あの解像感を継承した幅広い層が使えるヘッドホンが登場！
2026年05月28日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
オーディオ好きの男の子だったら「最高峰」「フラッグシップ」「プロ仕様」っていう響き、大好きですよね？
僕も例外ではなく、あの42万円弱もする超弩級ヘッドホン「The Composer」を前にして、「いつかはコイツを……」と夜な夜な枕を濡らす日々を送っていました。
だけど、冷静に考えてくださいよ。「そんな大金、普通の生活を送ってたら出せるわけないじゃん！」 って話です！ 一撃でボーナスが消し飛ぶどころか、生活基盤が揺らぎかねない。まさに雲の上の存在、選ばれし者のための贅沢品だと思っていました。
だけど、そんな僕らの切実すぎる叫びを聞いたか聞かずか、とんでもないガジェットが突如として現れました！ それが今回紹介する、Austrian Audioの「The Arranger」です！
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