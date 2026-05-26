NEC PC、約994gで最大40時間駆動のビジネスモバイルPC「LAVIE NEXTREME」を発売

NECパーソナルコンピュータは5月28日より、ビジネスプロフェッショナル向けモバイルノート PC「LAVIE NEXTREME」を家電量販店にて販売開始する。予想実売価格は28万6000円前後。

LAVIE NEXTREMEは軽量かつ長寿命、壊れにくくて長く使える、業務の無駄を減らすという3つのポイントから設計された長時間駆動・軽量モバイルノートPC。

CPUにはCore Ultra 7 258Vプロセッサーを搭載し、Copilot＋ PCに準拠。メモリー容量は32GB（LPDDR5X SDRAM）で、ストレージは約512GB SSD（PCIe）。

ディスプレーはWUXGA（1920×1200ドット）解像度の13.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（広視野角・高輝度・高色純度・タッチパネル）。



天板およびパームレストに軽量なカーボン素材を採用し、MIL規格に準拠した厳しい試験をクリアする高い堅牢性を確保している。

74Whの大容量バッテリーを採用し、JEITA 3.0測定法で動画再生時約20.1時間、アイドル時約40.2時間の駆動時間を実現。ユーザー自身でのバッテリーの脱着・交換も可能だ。

カメラはフルHD・IRカメラ。サウンド面ではAIノイズキャンセル機能により、円滑なオンライン会議が行えるヤマハのミーティング機能を搭載。

重量は約994g。カラーはフロストブラックで、インターフェースにはUSB 3.2 Gen2 Type-C×2（USB Power Delivery、DisplayPort出力機能付き）、USB 3.2 Gen2 Type-A×2、HDMI×1、RJ45 LANコネクター×1、ヘッドフォンマイクジャック×1、microSD メモリーカードスロット×1。