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EarFun「EarFun Clip 2」
1万円以下？ ほんならこれでええやん！ 超人気＆多機能イヤホンが第2世代に進化
2026年05月28日 17時00分更新
「ワイヤレスイヤホンが欲しいけれど、1万円は絶対に超えたくない。でも音質や機能に妥協するなんて絶対に嫌！」。
わかりますわぁ。3万とかイヤホンに出したくないですよねぇ。
でも安心してください、そんなあなたに自信をもって出せる神コスパのイヤホンが登場しました。それが、前作の大ヒットを受けて見事に正統進化を遂げた「EarFun Clip 2」です。
なんと、高音質コーデックのLDACに対応し、ハイレゾワイヤレス認証を取得していながら、価格は驚きの9990円。 ほんならこれでええやん、と普通に言えてしまう高コスパイヤホンです！
【目次】この記事で書かれていること：
EarFun Clip 2を購入する3つのメリット
1）売れ筋イヤホンが最新機種に進化、ドライバー強化で低音も迫力ズンズン
2）LDAC接続など従来機の利点は継承、あらゆるモードで隙のない仕上がりに
3）多くの耳型をリサーチした優れた装着感。音漏れも控えめ
購入時に確認したい2つのポイント
1）音漏れとノイキャンなど、用途の違いについて理解しておこう
2）LDAC接続時における仕様の制限もチェック
■Amazon.co.jpで購入
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