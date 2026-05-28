「ワイヤレスイヤホンが欲しいけれど、1万円は絶対に超えたくない。でも音質や機能に妥協するなんて絶対に嫌！」。



わかりますわぁ。3万とかイヤホンに出したくないですよねぇ。

でも安心してください、そんなあなたに自信をもって出せる神コスパのイヤホンが登場しました。それが、前作の大ヒットを受けて見事に正統進化を遂げた「EarFun Clip 2」です。

なんと、高音質コーデックのLDACに対応し、ハイレゾワイヤレス認証を取得していながら、価格は驚きの9990円。 ほんならこれでええやん、と普通に言えてしまう高コスパイヤホンです！

